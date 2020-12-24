«منشآت»: 300 علامة تجارية مسجلة في منصة مركز الامتياز التجاري

قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن أكثر من 300 علامة تجارية في منصة مركز الامتياز التجاري، وذلك لإيجاد آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.وأوضحت الهيئة، أن ذلك ينتج عنه توفير عديد من الفرص الوظيفية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.وذكرت "منشآت" أنها تقدم خدماتها الاستشارية في مواضع متنوعة ومن ضمنها الاستشارات المتخصصة في الامتياز التجاري، وذلك عبر مراكز دعم المنشآت من خلال جلسات ثنائية بوجود خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة والرد على الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت.ونظام الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5 في المائة الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6 في المائة من الوظائف جرى توفيرها وتوليدها عبر الامتياز التجاري بل إن بعض الإحصاءات تشير إلى أن نحو مليوني مشروع امتياز تجاري عالميا أسهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.وأطلقت "منشآت" منصة الامتياز التجاري، في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لإتاحة فرص الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، لرواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلقة بالأنشطة التجارية المتاحة في هذا المجال.ويسهم نظام الامتياز التجاري في توسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة إلى إنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما أنه يسهم في توزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم ما يساعدها على التفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.ويعد الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميا، فيما يأتي نظام الامتياز التجاري ليضع مرجعية قانونية تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز.