النفط يصعد 2 % مع تراجع المخزونات الأمريكية .. والمستثمرون يتطلعون إلى تحسن الطلب

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، 2 في المائة، مدعومة بتراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير، ما غذى آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.وبحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 96 سنتا بما يعادل 1.9 في المائة، لتصل إلى 51.04 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 2 في المائة، لتسجل 47.95 دولار للبرميل.وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول (ديسمبر) إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة أمس.وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "إجمالا، ما يظهره هذا التقرير هو أننا بدأنا نرى تحسنا مستمرا في الطلب، إنه يظهر أننا نرى سوقا تزداد توازنا".وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الأسواق أمس، إلا أن المخاوف تتجدد بسبب استمرار مستوى الإصابات الجديدة المرتفع بالوباء، علاوة على اتساع رقعة الإغلاق العام في عديد من دول العالم وهو ما تمثل في تباين الأسعار.وتواجه "أوبك +" اجتماعا حاسما في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل إذا استمر نزيف الخسائر السعرية والوضع المتأزم للجائحة خاصة أنها توافقت أخيرا على زيادات إنتاجية تدريجية وصغيرة تبدأ بمقدار 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) المقبل.ويقول لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون إن السوق تلقى مفاجأة أدت على الفور إلى تراجعات العقود الآجلة للنفط الخام - قبل أن تسجل ارتفاعا 2 في المائة- حيث أكد معهد البترول الأمريكي ارتفاع مستوى المخزونات النفطية، كما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قانون تحفيز بقيمة 900 مليار دولار وافق عليه الكونجرس ما أدى إلى تفاقم أزمات السوق واستمرار نزيف الخسائر السعرية.وأوضح المختصون أن معنويات السوق تبدل، حيث كانت تراهن على انخفاض قوى في مستوى المخزونات، ربما يصل إلى 4.7 مليون برميل، مشيرين إلى أن السوق كانت قد تلقت صدمة أكبر بظهور السلالة الجديدة من وباء كورونا وإغلاق المطارات ووقف رحلات الطيران مع بريطانيا.وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن أزمة السلالة الجديدة وأرقام المخزونات ألحقت خسائر قياسية بأسعار النفط الخام وأضيف إلى ذلك غياب الاستقرار والتوتر المستمر، خاصة في السوق الأمريكية وبالتحديد فيما يتعلق بإجراءات الإغاثة المالية الأمريكية، خاصة بعدما وصف الرئيس الأمريكي ترمب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار أقرها كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأنها "وصمة عار".وأضاف أن أغلب مراقبي السوق أجمعوا على التأثير الواسع لأي تأخير في التصديق على الحزمة الأمريكية على الطلب على النفط وأسعاره، إضافة إلى تضرر معنويات السوق بعدما طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس تعديل حزمة تمويل الإغاثة من جائحة كورونا.من جانبها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة إن حالة غياب الاستقرار وتضارب السياسات بين الإدارة الأمريكية الحالية والإدارة الأمريكية التي ستتولى مقاليد السلطة الشهر المقبل أدى إلى ارتباك الأسواق وضعف الأسعار ومعاناة الاقتصاد العالمي بشكل عام، لافتة إلى أن حدوث مزيد من التأخير في وصول أموال التحفيز سيؤدى إلى إعاقة التعافي الاقتصادي الهش وبالتالي إضعاف الطلب على الطاقة.ولفتت إلى أن حالة من الخوف والقلق تهيمن على الأسواق حاليا ويجب أن يتعاون كل الأطراف على الخروج منها سريعا واستعادة الثقة وهو ما يمكن أن يتحقق في حال نجاح اللقاحات وانحسار المخاوف من السلالة الجديدة، عادة تدهور المناخ الاقتصادي للولايات المتحدة في المرحلة الحالية سيؤدى إلى انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي وسيحول دون تحسن الطلب على النفط الخام.ومن جهة يرى، بيل فارين برايس المحلل الاقتصادي ومختص شؤون النفط والغاز، أن العوامل الهبوطية الضاغطة على أسعار النفط الخام أصبحت متعددة ومتشابكة التأثير وبالتأكيد فإن أهمها اتساع نطاق قيود السفر إلى بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى عوامل أخرى ليست في صدارة المشهد حاليا ومنها قوة الدولار الأمريكي وتباطؤ نسبي في الطلب الآسيوي.وتوقع أن تهديد السلالة الجديدة من الفيروس وتسارع الإصابات والدولار الأمريكي القوي ستستمر في التأثير سلبا في أسعار النفط الخام خاصة على المدى القصير، مشيرا إلى أن منتجي "أوبك +" باتوا أمام خيارات ضيقة ومواقف صعبة قبل أيام من اجتماع وزاري مهم في بداية العام، كان من المفترض أن يقر زيادة جديدة في الإمدادات النفطية، لكنه دون شك سيأخذ في الحسبان التطورات الجديدة في وضع الوباء وتأثيره في تعافي الطلب.ويقول أندريه يانييف الباحث البلغاري ومختص شؤون الطاقة إن أزمة السوق النفطية الراهنة في تصاعد خاصة في الشهر الأخير قبل تولى الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تقود تنفيذ اختلافات جذرية خاصة في سياسات الطاقة مقارنة بـالإدارة السالفة، لافتا إلى أنه غير المرجح حاليا أن يعود الطلب إلى مستوى ما قبل الوباء في أي وقت قريب ما لم تحدث سلسلة من المفاجآت والأخبار الإيجابية الداعمة لتعافي السوق.ولفت إلى أن بيانات الربع الرابع من العام على الأرجح ستكون أضعف من التوقعات السابقة في ضوء الأزمات المعقدة التي تواجه السوق ونالت كثيرا من جهود تعافي الطلب، لافتا إلى أن السوق لم تتمكن من الحفاظ على المكاسب السابقة بسبب أزمة السلالة الجديدة وتعثر تمرير خطط التحفيز المالي الأمريكي وهو ما يهدد بفقدان الانتعاشة الأخيرة، مشيرا إلى أن الطلب على النفط حقق في الربع الثالث مستوى 94 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة قوية 10 في المائة، مقارنة بـالربع الثاني من العام الجاري.وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك مقارنة بـتوقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.وتضرر النفط أيضا من تهديد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الإثنين.من جانب آخر، حجبت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أسعار سلتها ليوم الأربعاء بسبب العطلات العامة.