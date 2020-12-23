تأسيس مشروع بين "إل جي"و"ماجنا " بقيمة مليار دولار لإنتاج قطع السيارات الكهربائية 

أعلنت شركتا إل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية، وماجنا الكندية النمساوية لمكونات السيارات إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية.

وبحسب إل.جي للإلكترونيات فإن قيمة الشركة الجديدة إل.جي إي باور ترين تصل إلى مليار دولار.

وستمتلك إل.جي 51% من أسهم الشركة الجديدة في حين تمتلك ماجنا، وهي واحدة من أكبر شركات مكونات السيارات في العالم، النسبة الباقية.

تعتزم الشركة الجديدة صناعة المكونات الرئيسية مثل المحركات الكهربائية والشواحن. كما تعتزم تقديم أنظمة الطاقة بالكامل لبعض منتجي السيارات.

وقال كيم جين يونج رئيس شركة إل.جي إلكترونيكس فيكل كومبونينت سيليوشنز لمكونات السيارات التابعة لشركة إل.جي إلكترونيكس: "من خلال هذا الاتفاق تدخل إل.جي مرحلة جديدة في نشاط مكونات السيارات وفرص النمو فيها كبيرة للغاية".

وفي أعقاب إعلان المشروع ارتفع سعر سهم شركة إل.جي إلكترونيكس إلى أعلى مستوى له منذ نحو 10 سنوات.

وبحسب "الألمانية" قالت إل.جي وماجنا إنه من المقرر الاستقرار على كل تفاصيل المشروع الجديد بحلول يوليو المقبل، حيث سيوفر أكثر من 1000 وظيفة في كوريا الجنوبية.