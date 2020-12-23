لمساعدة المتاجر.. "لوفتهانزا" تنقل 80 طنا من الفاكهة والخضار إلى بريطانيا

من المنتظر أن تنقل شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى بريطانيا 80 طنا من الفاكهة والخضار لمساعدة محلات السوبر ماركت هناك في توفير الاحتياجات لعملائها.

وأعلنت لوفتهانزا اليوم أن من المنتظر أن تصل طائرة الشحن وهي من طراز بوينج 777 بعد ظهر اليوم إلى مطار دونكاستر- شيفيلد في وسط انجلترا.

وأضافت لوفتهانزا أن لوفتهانزا كارجو تدرس في الوقت الراهن إمكانية تقديم رحلات شحن إضافية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن من الممكن استخدام رحلة منتظمة لهذا الغرض وهذه يمكن أن تكون باستخدام طائرة شحن كما أننا ندرس أيضا ما إذا كان بإمكاننا استخدام طائرات ركاب لرحلات الشحن فقط.

يشار إلى أنه بعد أن أغلقت فرنسا حدودها مع بريطانيا بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تكدست آلاف الشاحنات المحملة ببضائع قابلة للتلف على الحدود في جنوب شرق انجلترا.

وتحذر روابط التجارة من أن بعض المنتجات الطازجة قد تصبح نادرة في محلات السوبر ماركت في بريطانيا بحلول عيد الميلاد على أقصى تقدير.

يذكر أن نحو 80% من واردات المواد الغذائية في بريطانيا ترد حاليا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت لوفتهانزا أعلنت أمس عن هذه الخطوة رغم إعلان فرنسا استعدادها لإعادة فتح طريق الشاحنات الرئيسي مع جارتها.

وبحسب "الألمانية" قالت لوفتهانزا أمس إن رحلة الطوارئ ستنقل سلعا قابلة للتلف غير محددة من فرانكفورت، وهي مركز أوروبي رئيسي لتوزيع الأغذية وله صلات قوية بالمنتجين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وكذلك هولندا، حيث يتم زراعة الأغذية في صوب زراعية لتمديد موسم النمو.