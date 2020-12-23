الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد تراجع طلبات إعانة البطالة

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها على صعود اليوم حيث تغاضى المستثمرون عن تهديد الرئيس دونالد ترمب بعدم توقيع حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كوفيد-19 حجمها 900 مليار دولار، في حين جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح وفقا لرويترز.

