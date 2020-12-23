الإسترليني يقفز فوق 1.35 دولار توقعا لاتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي

واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه اليوم، متجاوزا 1.35 دولار، بعد أن أوردت رويترز أن الاتحاد الأوروبي يستعد للتطبيق المؤقت لاتفاق تجارة مع بريطانيا وأن الدول الأعضاء أحيطت علما بعقد اجتماع غدا الخميس في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت صحيفة صن أن اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي بات يلوح في الأفق.

وبحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني مرتفعا واحدا بالمئة إلى 1.3503 دولار بعد صعوده في وقت سابق إثر إعادة فتح للحدود الفرنسية. وأمام اليورو، قفزت العملة البريطانية 0.8 بالمئة إلى 90.27 بنس.

وزادت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو بعد التقرير، ليصعد عائد سندات عشر سنوات الألمانية خمس نقاط أساس في حين بلغ مؤشر الأسهم الأوروبي أعلى مستوياته للجلسة، مرتفعا نحو واحد بالمئة.

