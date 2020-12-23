بحوزتهم 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع .. ضبط 46 مخالفا للأنظمة في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في الرياض 46 شخصا من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله منهم 37 مواطنا و 4 من الجنسية البنجلاديشية و 3 من الجنسية الباكستانية و 2 من الجنسية اليمنية بحوزتهم 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع تم تحميلها على 34 شاحنة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الرائد رائد المالكي المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقمين 996 و 999 في جميع مناطق المملكة.