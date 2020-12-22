أداء قوي لسهم "أبل" يرفع مؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع عند الافتتاح أمس، بفضل الأداء القوي لسهم "أبل" عقب تقرير حصري بأنها تخطط لإنتاج السيارات والبطاريات، فضلا عن الموافقة على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات فيروس كورونا. لكن مؤشر داو جونز الصناعي تراجع 16.25 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 30200.20 نقطة.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 3.16 نقطة أو 0.09 في المائة مسجلا 3698.08 نقطة، وتقدم "ناسداك" 42.70 نقطة أو 0.34 في المائة ليصل إلى 12785.22 نقطة عند الفتح.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم القيادية في بورصة لندن أمس مع إغلاق مزيد من الدول حدودها مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فيها، فيما صعدت الأسواق الأوروبية بوجه عام في أعقاب الموافقة على حزمة مساعدات أمريكية طال انتظارها.وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة ليحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وتصدرت أسهم المعادن والطاقة موجة التراجع.وفرضت بريطانيا إجراءات عزل عام مشددة للحد من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس التي قيل إن معدل انتشارها يزيد بما يصل إلى 70 في المائة عن السلالة الأصلية، ما دفع عديدا من الدول إلى إغلاق الحدود مع بريطانيا ومنع السفر إليها.في الوقت نفسه صعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بعدما سجل أكبر خسارة يومية له خلال نحو شهرين أمس الأول. وفي آسيا، هوت الأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمس مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.ونزل "نيكاي" 1.04 في المائة، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وانخفض المؤشر عن المتوسط المتحرك في 25 يوما لأول مرة منذ موجة الصعود عقب الانتخابات الأمريكية في بداية تشرين الثاني (نوفمبر).وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 في المائة ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في "ليبرا إنفستمنتس"، "إنه يمكن القول إن الضعف نتيجة المخاوف حيال السلالة الجديدة للفيروس"، لكنه أوضح أن جني الأرباح قبل نهاية العام عامل أكبر تأثيرا، قائلا "أنا شخصيا قمت بذلك بالفعل".ونزل سهم "فوجي فيلم هولدينجز" 6 في المائة بعدما قالت وزارة الصحة اليابانية، "إن مجلس المراجعة الطبية خلص إلى أن بيانات التجارب السريرية لتحديد فاعلية لقاح الشركة المقترح "أفيجان" للوقاية من كوفيد - 19 لم تكن حاسمة".