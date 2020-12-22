السوق السعودية تصعد 1.66 % بدعم جميع القطاعات .. ونشاط مضاربي يرفع أسهم 10 شركات بالنسبة القصوى

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتعوض ما فقدته في الجلسة السابقة لتنهي الجلسة عند 8680 نقطة بمكاسب 141 نقطة بنحو 1.66 في المائة، مسجلة أفضل أداء يومي منذ مطلع الشهر السابق. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وجاء الارتفاع شبه جماعي للقطاعات والأسهم لكن بسيولة أقل من الجلسة السابقة. ونشطت النزعة المضاربية مع ارتفاع عشرة أسهم بالنسبة القصوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحققت الأسهم الكبرى أداء أقل من أداء السوق. لا تزال السوق تتداول داخل نطاق واحد منذ شهر تقريبا وما لم تخرج منه وتحقق مستويات أعلى فستبقى السوق تحت تهديد الضغوط البيعية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 8527 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8527 نقطة فاقدا 0.13 في المائة، بينما الأعلى عند 8680 نقطة رابحا 1.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8680 نقطة رابحا 141 نقطة بنحو 1.6 في المائة. وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 133 مليون سهم لتصل إلى 349 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 31 في المائة بنحو 180 ألف صفقة لتصل إلى 410 آلاف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" فتراجعت بنحو 0.09 في المائة، وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 5.4 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 5.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 996 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 22.22 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 97.90 ريال، وحل ثالثا "الإعادة السعودية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة سهما "أسواق العثيم" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، و"سدافكو" بنحو 0.23 في المائة ليغلق عند 174.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 562 مليون ريال، يليه "أنعام القابضة" بقيمة 448 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 441 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية