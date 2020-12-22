ستاندرد أند بورز وناسداك يبدأن التعاملات على ارتفاع بفضل أبل والتحفيز

بدأ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع تعاملاتهما مرتفعين اليوم، بفضل الأداء القوي لسهم أبل عقب تقرير حصري بأنها تخطط لإنتاج السيارات والبطاريات، فضلا عن الموافقة على حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وذلك بحسب رويترز.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 16.25 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 30200.20 نقطة.

وصعد ستاندرد أند بورز 3.16 نقطة أو 0.09 بالمئة مسجلا 3698.08 نقطة، وتقدم ناسداك 42.70 نقطة أو 0.34 بالمئة ليصل إلى 12785.22 نقطة عند الفتح.