وزراء التجارة في الخليج يناقشون تطورات مفاوضات التجارة الحرة

عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، لقائهم الثاني عبرالاتصال المرئي الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020م، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومرئيات الدول الاعضاء بشأنها، وتسريع الدفع بوتيرة المفاوضات لتعزيز صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، وخلق فرص استثمارية جديدة لدول مجلس التعاون خدمة لمصالحها المشتركه و تعزيزا للتكامل الاقتصادي وفق توجيهات و رؤى قاده دول المجلس حفظهم الله و رعاهم .

