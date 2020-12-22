"الأسماك": استلام صك الأرض الخاصة بالشركة في الرياض بعد صدور الأمر السامي ويجري العمل على صك أرض جدة

أعلنت الشركة السعودية للإسماك اليوم إصدار صك الأرض الأولى الخاصة بموقع الشركة في مدينة الرياض بمساحة قدرها 6263,96م2 وتم استلام الصك من كتابة العدل وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على نقل ملكية الارضين الممنوحتين من الدولة للشركة في كل من الرياض وجده وتكون قيمتهما ضمن حصة الدولة ممثلة في صندوق الاستمارات العامة في رأسمال الشركة.

هذا ولازالت الشركة تتابع اكمال افراغ الأرض الخاصة بموقع الشركة في مدينة جده والتي مازالت إجراءات متابعة المعاملة جارية مع الجهات ذات العلاقة.

هذا وستقوم الشركة بعد الانتهاء من إجراءات اصدار صك موقع الشركة في مدينة جده البدء في عملية ادراج قيمة الارضين في رأسمال الشركة لصالح الدولة وفقا للأمر السامي الكريم وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة والقيام بعملية إعادة التقييم وكذلك تعيين المستشار المالي لإكمال العملية.

كما سيتم تقييم الأثر المالي والاعلان عنه بعد اكمال اعادة تقييم الارضين وعملية تضمين القيمة في رأسمال الشركة.