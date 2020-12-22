نمو قياسي لاقتصاد بريطانيا عند 16% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، وأفادت أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16 في المائة في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5 في المائة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.

وقال المكتب إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 في المائة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.