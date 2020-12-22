هزة جديدة لأسواق المال .. المخاوف تمتد إلى العملات

تلقت أسواق المال العالمية ضربة جديدة، إذ أججت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في بريطانيا، المخاوف من أن يعرقل ارتفاع الإصابات وتيرة عودة النشاط الاقتصادي.

وبحسب "رويترز"، عمقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات المبكرة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، إلى 30159 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي إلى 3684.28 نقطة في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، بفعل الانتشار الفائق السرعة للسلالة الجديدة من الفيروس كورونا وإجراءات إغلاق أكثر تشديدا في إنجلترا وحظر سفر من دول كثيرة، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 في المائة، وتكبد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن خسارة 2.1 في المائة، وهبط مؤشر داكس الألماني 2.3 في المائة، وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع أمس، إذ نزلت من ذروة 29 عاما ونصف العام.

وأمتدت المخاوف إلى أسعار النفط والعملات، حيث هبط الخام ثلاثة دولارات، في أكبر تراجع خلال يوم واحد منذ حزيران (يونيو)، وأنخفض برنت بنحو 5.7 في المائة، إلى 49.26 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.92 دولار للبرميل، أو 6 في المائة، إلى 46.18 دولار للبرميل.

وعلى مستوى العملات تراجعت "بيتكوين" بنحو 6 في المائة، بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار أمس الأول. كما انخفض الجنيه الاسترليني واليورو مقابل العملة الأمريكية، إذ يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في الدولار، ونزل الجنيه بنحو 2 في المائة مقابل الدولار ، كما تكبد اليورو خسائر ، منخفضا 0.74 في المائة إلى 1.2169 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي 1.24 في المائة، كما تراجعت الليرة التركية 1 في المائة مقابل الدولار إلى جانب عملات أخرى في الأسواق الناشئة مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كوفيد.