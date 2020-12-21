«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية للنفط والغاز على تحالف تقوده «إيني»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم، توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في "المنطقة البحرية رقم 3" في أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة "إيني أبوظبي بي. في"، المملوكة بالكامل لشركة إيني الإيطالية للطاقة، وشركة "بي تي تي إي بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة "بي تي تي إي بي" التايلاندية.تأتي الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية "أدنوك" الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة "أوكسيدنتال" الأمريكية، وذلك في خطوة تؤكد سعي "أدنوك" لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم "إيني" بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل "بي تي تي إي بي" و"إيني" مجتمعتين على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في "المنطقة البحرية رقم 3".وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل "إيني" و"بي تي تي إي بي" على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك "أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاما من بدء الاستكشاف. وتؤكد الاتفاقية الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز، وقدرة "أدنوك" على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات على الرغم من ظروف السوق الاستثنائية. كما ستتيح ترسية "المنطقة البحرية رقم 3" مزيدا من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.وتغطي "المنطقة البحرية رقم 3" مساحة بحرية تبلغ 11660 كيلومترا مربعا في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد، التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة.