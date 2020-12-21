بريطانيا في شبه عزلة عالمية بعد حظر رحلات جوية

بدت بريطانيا في شبه عزلة مع حظر مزيد من الدول الرحلات القادمة منها بسبب طفرة لكورونا، في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد "خرجت عن السيطرة".

وبحسب "الفرنسية" نظمت الحكومة البريطانية اجتماعا لخلايا الأزمة التابعة لها أمس.

وقال يانس سفان وزير الصحة الألماني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية" فإن السلالة الجديدة "لا تؤثر في اللقاحات" التي تبقى "على درجة الفعالية نفسها".

وبينما دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية، إلى "مضاعفة قيودها" في ضوء انتشار سلالة جديدة من كوفيد - 19 في بريطانيا، فرضت هولندا حظرا على الرحلات من المملكة المتحدة، وقالت بلجيكا "إنها اتخذت خطوة مشابهة".

وعلقت فرنسا دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة الى عبور الأفراد "المرتبط بنقل سلع".

وأعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده علقت رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد - 19 سريعة الانتقال.

وستتخذ إيطاليا خطوات مشابهة لحماية مواطنيها، وفق ما كتب لويجي دي مايو وزير خارجيتها على فيسبوك، دون أن يحدد موعد دخول التدابير حيز التنفيذ.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية وكالة "إيه بي إيه" الإخبارية أنها ستفرض حظرا على رحلات الطيران لم يتم تحديد تفاصيله. واتخذت إيرلندا خطوة مماثلة.

وتراقب السلطات الأمريكية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذه الدولة في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وقررت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أشهر على فتح أبوابها للمسافرين إثر فترة إغلاق استمرت نحو ستة أشهر.

وقررت الحكومة المغربية "على أثر تطور الحالة الوبائية في المملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيها تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة".

وقالت متحدثة باسم فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا لـ"الفرنسية"، "إنه في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعين على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية".

كما أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، اتصالا عبر الإنترنت، الأحد، بشأن القضية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وأفاد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بأن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة الأعياد.