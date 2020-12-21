"أرامكو" تؤسس مشروعا مع "كوجنايت" لتسريع الرقمنة الصناعية

وقعت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لأرامكو السعودية، وشركة كوجنايت أي إس "كوجنايت" اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية وشركة كوجنايت بتأسيس شركة جديدة تركز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، حيث سيقوم المشروع المشترك بتطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.

وتهدف هذه الحلول إلى تمكين التحول الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤية ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية، وغير ذلك من الحلول المبتكرة.

وسيكون بمقدور المشروع المشترك الجديد الاستفادة من منصة كوجنايت الرائدة للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج Coginte Data Fusion بصفته التقنية الرئيسة للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية الأكثر تطورا لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن يتم تشغيل المشروع المشترك في عام 2021، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

من جانبه، أكد أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أن أرامكو تبنت برنامجا طموحا للتحول الرقمي بهدف التحول إلى شركة الطاقة الرائدة رقميا على مستوى العالم، ما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين، ويضع الشركة في مركز الصدارة عالميا في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المشروع المشترك مع "كوجنايت" يهدف إلى إنشاء حلول رقمية وبرمجية متطورة وشاملة في السعودية، التي من شأنها تعظيم المحتوى المحلي والمساهمة في نمو الناتج الوطني وإيجاد الوظائف وتسريع تطوير المواهب في المجالات الرقمية وتعزيز مرونة الشركة.

من جانبه، قال أويفيند إريكسن الرئيس التنفيذي لشركة آكر، ورئيس مجلس إدارة "كوجنايت"، "نحن ملتزمون بتحقيق نجاح باهر في هذه الشراكة الاستراتيجية مع أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، كما نؤمن بأن خبرات أرامكو السعودية التشغيلية العريقة، بالتضافر مع سجل شركتنا الرائد في تطوير ونشر البرمجيات الصناعية الرقمية، سيشكلان دافعا قويا لتحقيق النجاح التجاري للمشروع المشترك وتطوير التحول الرقمي في مجال الصناعات ذات الأصول الضخمة".

وفي سياق مواز، أعلنت أرامكو فوز ست إدارات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة، التي أقيمت اليوم وتم فيها تكريم منشآت القطاعين العام والخاص نظير تميزها المؤسسي بما يعزز القدرة التنافسية في هذه القطاعات وجودة خدماتها.

وأوضحت أرامكو أن الإدارات الفائزة في أرامكو السعودية شملت كلا من إدارة خطوط الأنابيب شرق - غرب، وإدارة معمل الغاز في الحوية، وإدارة الإنتاج في خريص، وإدارة مصفاة ينبع، وإدارة ورش الخدمات الميكانيكية، وإدارة أعمال الكمبيوتر، كما فاز بالجائزة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات "ساتورب"، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة مصفاة توتال السعودية، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة سينوبك سينشري برايت كابيتال إنفستمنت أمستردام بي.

وعبر المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن تهنئته كل المنشآت التي فازت بالجائزة التي هي بمنزلة الشهادة لها بأنها من بين أفضل المنشآت من نوعها على النطاق العالمي، مهنئا في الوقت نفسه الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، على المحافظة على معايير رفيعة جدا لهذه الجائزة التي تتبع أفضل الممارسات في العملية التنظيمية وآليات التحكيم والتقييم، خاصة أنها تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه.

وبين الناصر أن حصول ست منشآت ومشاريع مشتركة تابعة لأرامكو يعد وسام فخر وشرف، ويدفع إلى المحافظة على أفضل أداء تشغيلي، وتقديم نموذج رائد في التطور والتميز المؤسسي في جميع قطاعات الشركة، والاستمرار في تحقيق المنجزات والأهداف بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

يذكر أن معمل أرامكو السعودية لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع، ومعامل الشركة في بقيق، سبق أن فازا بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة العام الماضي، نظير كفاءة الأداء المتميز لموظفيها، والتقيد بأنظمة الصحة والسلامة والبيئة وتنفيذ أعمالها بطريقة موثوقة وفعالة.

وتتطلب جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس كل عامين، استيفاء شروط صارمة من المرشحين، وتخضع المنشآت المرشحة لمعاينة ميدانية من قبل فريق من الخبراء الوطنيين والعالميين المستقلين، كما يتطرق التقييم إلى عدة جوانب جوهرية مثل جودة العمليات التشغيلية، والنظام الإداري في المنشأة، وكفاءة تطوير رأس المال البشري، واستعداد المنشأة لمواجهة المخاطر والحالات الطارئة، ووجود نظم استدامة في المنشأة، ووجود مستهدفات ومؤشرات لقياس الأداء.