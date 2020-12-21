السلالة الجديدة من الفيروس تهبط بأسعار النفط 5.7 % .. أكبر انخفاض في يوم واحد منذ يونيو

استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجعات حادة بسبب المخاوف المحيطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا وتتسم بالقدرة الهائلة على الانتشار، ما أدى إلى إغلاق شبه تام لبريطانيا مع توجس من تفشيها في بعض الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما فاقم من معاناة الطلب العالمي على الوقود، الذي دخل في كساد واسع في أوروبا.

وهبط الخام ثلاثة دولارات أمس، في أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ حزيران (يونيو)، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وتشديد القيود في أوروبا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود.

وبحسب "رويترز"، تراجع خام برنت ثلاثة دولارات للبرميل، بما يعادل 5.7 في المائة، إلى 49.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.92 دولار للبرميل، أو 6 في المائة، إلى 46.18 دولار للبرميل.

وتواجه الأسعار تهديدات واسعة بعدما كانت قبل أيام قليلة قد سجلت أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بسبب اللقاحات الجديدة وآمال تعافي الطلب وقيود الإنتاج التي ينفذها تحالف "أوبك+"، علاوة على انكماش الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري على نحو واسع.

وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون إن خام برنت تراجع بشدة بسبب أنباء السلالة المتحورة من فيروس كورونا لتتوقف مسيرة المكاسب المتتالية، التي دفعت برنت إلى القفز لأعلى مستوى في تسعة أشهر، معربين عن قلقهم من توقف حالة الزخم في سوق النفط جراء التطورات المؤسفة في بريطانيا.

وأوضح المختصون أن أزمة السلالة الجديدة بثت القلق في السوق وهو ما دفع بعض التجار والمحللين إلى التساؤل عما إذا كان الارتفاع بنسبة 25 في المائة في أسعار النفط خلال الشهر الماضي يمكن أن يستمر، مشيرين إلى أن الجميع يتطلع إلى آراء علماء الفيروسات حول مدى خطورة هذا التحور، خاصة مع ظهور تأكيدات من البعض بأن اللقاحات الحالية قادرة على التصدي لهذه التحورات الجديدة.

وأكد روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن أسعار النفط الخام كانت تسير في مسار جيد من التعافي حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل خام برنت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 51.97 دولار للبرميل الجمعة الماضية حتى جاءت أخبار أزمة تحور الفيروس في بريطانيا وظهور سلالة أكثر شراسة وأسرع في انتشار العدوى بنحو 70 في المائة عن الفيروس الحالي، وهو ما قد ينذر بخسائر تهدر بعضا من المكاسب السابقة.

وأوضح أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا بدأت بالفعل في عرقلة الزخم السابق في سوق النفط، وقادت إلى انخفاض في العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، مرجحا أن يكون لهذا العامل تأثير محدود ومؤقت على السوق، خاصة أن هناك بالفعل أخبارا إيجابية في المقابل عن تحسن الطلب في آسيا وزيادة الثقة باللقاحات الجديدة، وفي قدرتها على مواجهة السلالات المختلفة لفيروس كورونا.

من جانبه، قال ألكسندر بوجل المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، إن سوق النفط اعتادت على مواجهة تغيرات وموجات متلاحقة، حيث لا تستمر مسيرة المكاسب بشكل طويل ولا الخسائر أيضا، مشيرا إلى استمرار تأثير عوامل إيجابية عديدة على السوق، ومن أبرزها انخفاض مستويات المخزونات النفطية الأمريكية وتحسن هوامش التكرير والقيود المستمرة على العرض، سواء من تحالف "أوبك+" أو من المنتجين الأمريكيين والكنديين وغيرهم.

وأوضح أن انتعاش الطلب ما زال هشا مع اتساع الإغلاق العام في الولايات المتحدة وأوروبا وبعد تصاعد حدة الأزمة في بريطانيا نتيجة مخاوف تحور الفيروس، لافتا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها السوق المتعلقة بإمكانية الاستمرار في السحب بوتيرة سريعة من مستويات مخزونات النفط الحالية، إضافة إلى تفاقم ضعف الطلب على وقود الطائرات والبنزين، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول جدية تعافي سوق النفط الخام.

من ناحيته، ذكر لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز، أن أزمة تحور فيروس كورونا قد يكون لها تأثير واسع في السوق إذا لم يتم احتواؤها سريعا وإذا لم تصدر تطمينات عن جهات موثقة تقلل من مخاطر هذا التحور، خاصة أن السوق قبل هذه الأنباء كانت تستعد إلى اقتراب التعافي الواسع خلال الربع الأول من العام المقبل بسبب قيود إنتاج "أوبك+" والتفاؤل بتعافي الطلب مع انتشار اللقاحات الجديدة.

وأضاف أن اتساع نطاق الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا يثير كثيرا من القلق حول تباطؤ الطلب مجددا، خاصة أن وضع المخزونات ما زال مرتفعا ويضغط سلبا ويكبح فرص استمرار تعافي الأسعار، مشيرا إلى أن فائض المخزونات لا يزال أعلى بمقدار 450 مليون برميل عما كان عليه في بداية العام، وذلك على الرغم من أن الطلب في آسيا في وضع جيد نسبيا، خاصة في الهند والصين، ولكن في أوروبا والولايات المتحدة يستمر في التأخر والتعثر، خاصة بعد تطورات الجائحة الأخيرة.

بدورها، قالت نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية إن أزمة تحور الفيروس لها انعكاسات وتداعيات واسعة ومباشرة على الطلب العالمي، خاصة على الوقود وتحديدا على البنزين، مبينا أن وضع استهلاك البنزين يعد قاتما، حيث لا يزال الطلب الأوروبي ضعيفا، خاصة مع تزايد قيود السفر وتجدد الإغلاق في جميع أنحاء القارة.

وتوقعت أن يكون لنجاح وموثوقية اللقاحات في الفترة المقبلة تأثير كبير في تخفيف قيود الإغلاق والخروج ودفع استهلاك الوقود إلى مستويات جيدة، لافتة إلى أنه حتى الآن، فإن توقعات الطلب على البنزين في أوائل 2021 ليست واعدة نهائيا، كما من المرجح أن يصبح الاختلاف بين معنويات السوق وأساسيات النفط أكثر تعقيدا إذا استمر هذا التباين في الطلب بين آسيا من جانب وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر.



وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس" "التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت في الشهية للمخاطرة والنفط. القيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا وسيؤثر الطلب الأوروبي على النفط".

وأضاف "يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا".

تجاوز خام برنت حاجز 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ آذار (مارس) وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.

ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة الماضية إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) الماضي، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ تشرين الثاني (نوفمبر).