الأسهم السعودية تهبط دون مستوى 8600 نقطة في أسوا أداء يومي منذ شهرين

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8538 نقطة فاقدة 148 نقطة بنحو 1.71 في المائة، في أسوا أداء يومي لها منذ شهرين. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة بنحو 1 في المائة ليغلق عند 1149 نقطة، لتتفوق في أدائها على الأسهم المتوسطة والصغيرة.

وكان افتتاح السوق بفجوة سعرية دون مستوى إغلاق الجلسة السابقة بنحو 153 نقطة بنحو 1.6 في المائة، وهي الأعلى منذ إعادة احتساب افتتاح المؤشر. افتتاح السوق دون إغلاق الجلسة السابقة بهامش كبير يظهر تدافع البيع لدى المتعاملين، الذي يأتي عقب تنامي مخاوف من تطورات جائحة كورونا، حيث وصلت السوق لمستويات مرتفعة، ما جعلها أعلى حساسية تجاه أية متغيرات سلبية. في المقابل التراجع كان مهيأ للسوق، كما أشير في التقرير السابق، حيث كانت الحالة الفنية للسوق غير مشجعة على الارتفاع. وإغلاق السوق جاء عند مستوى الحد الأدنى من الاتجاه الجانبي، الذي تتداول فيه السوق، حيث كانت تتداول في نطاق واحد منذ منتصف الشهر السابق.

من ناحية فنية، التداول دون المستويات الحالية سيزيد من الضغوط البيعية حتى مستويات 8300 نقطة على الأقل.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8533 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8464 نقطة فاقدا 2.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8538 نقطة متراجعا 148 نقطة بنحو 1.71 في المائة. وارتفعت السيولة 22 في المائة بنحو 2.4 مليار ريال لتصل إلى 13.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة بنحو 32 في المائة بنحو 116 مليون سهم متداول لتصل إلى 482 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 27 في المائة بنحو 126 ألف صفقة لتصل إلى 590 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع قطاع "تجزئة الأغذية" وحيدا بنحو 2.64 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 6.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 5.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسواق العثيم" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 125.60 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 21.10 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 91.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "شمس" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال، يليه "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 152.20 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 863 مليون ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بقيمة 754 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 640 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية