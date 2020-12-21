أسهم أوروبا تهبط إثر تشديد قيود كوفيد-19 في بريطانيا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ أدى الانتشار الفائق السرعة لسلالة جديدة من فيروس كورونا إلى إجراءات إغلاق أكثر تشديدا في إنجلترا وحظر سفر من دول كثيرة، في حين لا تزال الضبابية تكتنف اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرت "رويترز".

فبعد إنهاء الأسبوع الماضي على زيادة، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 بالمئة بعد أن فرضت بريطانيا إغلاقا فعالا وألغت خططا لتخفيف القيود في فترة احتفالات أعياد الميلاد، إذ تعرضت لسلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالسلالة الأصلية.

وعلى خلفية المخاوف من تأثر جديد للتعافي الاقتصادي، تكبد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن خسارة 2.1 بالمئة حتى مع نزول الجنيه الإسترليني. وهبط المؤشر داكس الألماني 2.3 بالمئة.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 5.5 بالمئة وهي في طريقها إلى أسوأ أداء يومي في ثلاثة أشهر، في حين قادت أسهم شركات النفط الكبرى الخسائر في أوروبا، إذ أثارت القيود الجديدة مخاوف حيال تضرر الطلب وضغطت على أسعار الخام.