هونغ كونغ تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

أعلنت هونغ كونغ الاثنين أنها ستحظر كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد فيها، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وأوضحت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحافيين "بدءا من منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة إلى هونغ كونغ من المملكة المتحدة".

وقال مسؤولون إن أي شخص يصل إلى هونغ كونغ وكان في المملكة المتحدة في الأيام الـ14 الماضية، سيضطر أيضا للخضوع لحجر صحي أطول.

ويتوجب على جميع المسافرين إلى هونغ كونغ حاليا الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين في فندق مخصص.

وبموجب القرار الجديد، ينبغي للذين قدموا حديثا من بريطانيا الخضوع للحجر الصحي في الفندق بالإضافة إلى حجر أنفسهم لأسبوع إضافي في المنزل.

وبدأت دول في كل أنحاء العالم حظر الرحلات الجوية والمسافرين من بريطانيا بعدما أعلنت لندن الأحد أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا أصبحت "خارج السيطرة".

وسيؤثر قرار هونغ كونغ بشكل خاص على الطلاب الذين يتابعون دراستهم في بريطانيا والذين كانوا يأملون في العودة إلى ديارهم خلال فترة عيد الميلاد.

وقالت تشان "في ما يتعلق بالعدد الكبير من الطلاب الذين يدرسون في المملكة المتحدة والذين كانوا عائدين إلى ديارهم في هونغ كونغ، تعتقد الحكومة أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة وموجّهة لمنع انتشار الفيروس المتحوّر في هونغ كونغ".