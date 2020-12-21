بعد هبوطه 2.5%.. مؤشر الأسهم السعودية يقلص خسائره إلى نحو 100 نقطة عند 1581

قلص مؤشر السعودية خسائره خلال جلسة اليوم إلى 106 نقطة ليتداول حاليا عند مستوى 8581 نقطة متراجعا بنحو 1.22 في المائة.

يأتي ذلك بعد أن وصل خلال الساعة الأولى من التداول عند 8464 نقطة متراجعا بنحو 2.5 في المائة.

جاء ذلك عقب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة.