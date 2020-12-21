تباين أداء البورصات الخليجية .. وأسهم العقارات تدعم مؤشر «دبي»

تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما ارتفعت السوق المصرية بدعم سهم المجموعة المالية "هيرميس".

وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر دبي الرئيس مرتفعا 0.4 في المائة إلى 2559 نقطة، بفضل صعود "إعمار العقارية" 1.4 في المائة و"داماك العقارية" 4.6 في المائة. وارتفع سهم "داماك" أكثر من 14 في المائة خلال الجلسة بعد أن دعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع الأربعاء لبحث استحواذ محتمل. وفي إشعار منفصل للبورصة، أوضحت الشركة أن الاستحواذ المحتمل يقتصر على زيادة حيازتها بمشروع في لندن.

وتخلى مؤشر أبوظبي عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضا 0.4 في المائة إلى 5114 نقطة، وفقد أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.2 في المائة، بينما خسر سهم "اتصالات" 0.6 في المائة.

وتراجع سهم "دانة غاز" 1.09 في المائة، و"طاقة" 0.70 في المائة. وانخفض سهم "أبوظبي الإسلامي" 0.41 في المائة، و"طيران أبوظبي" 0.28 في المائة.

وتقدم مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1498 نقطة، بالتزامن مع نمو خمسة أسهم، أبرزها البنك الأهلي المتحد - البحرين، المرتفع بنحو 0.38 في المائة.

وخسر مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليسجل 3611 نقطة، وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين المالي والخدمات، بنحو 0.2 في المائة و0.19 في المائة على التوالي.

وفقد مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليسجل 6159 نقطة وسط هبوط بالتداولات، وسجلت السيولة 30.86 مليون دينار، مقابل 107.25 مليون دينار للجلسة السابقة، وبلغت الكميات 197.54 مليون سهم، مقارنة بـ 307.88 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر قطر 1 في المائة إلى 10587 نقطة.

وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 10890 نقطة، بفضل مكاسب سهم المجموعة المالية "هيرميس" البالغة 7.3 في المائة. وقال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح صرف 1.67 مليار دولار بموجب ترتيب استعداد ائتماني.