الأسهم السعودية تتخلى عن مستوى 8700 نقطة بتراجع معظم القطاعات .. والسيولة دون 11 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 0.28 في المائة لتغلق عند 8686 نقطة فاقدة 24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أقل من نقطة. وفقدت السوق أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2019، وسط تراجع معظم القطاعات، إلا أن الأسهم القيادية كانت أفضل أداء. واصلت السوق مسارها العرضي، ما يظهر استمرار حالة الحيرة لدى المتعاملين، وعدم ظهور معطيات تحسم اتجاه السوق.

من ناحية فنية، السوق لا تميل نحو الإيجابية ولا تزال عرضة للضغوط البيعية والتراجع، ولم تظهر السوق أداء مشجعا على العودة نحو الارتفاع في آخر جلستين.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8750 نقطة، وتداولت السوق بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8761 نقطة رابحا 0.58 في المائة، بينما الأدنى عند 8684 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8686 نقطة فاقدا 24 نقطة بنحو 0.28 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى 11.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 59 مليون سهم لتصل إلى 365 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 464 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.7 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.67 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 9 في المائة.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "باعظيم" بالنسبة القصوى ليغلق عند 89.10 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 20.36 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنحو 8.1 في المائة ليغلق عند 26 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 169 ريالا، يليه "أنعام القابضة" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 97 ريالا، وحل ثالثا "الفخارية" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 97.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 635 مليون ريال، يليه "سيرا" بقيمة 468 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 465 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية