السوق الموازية تصعد 1.7 % بتداولات قيمتها 29 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.7 في المائة لتغلق عند 21 ألف نقطة كاسبة 349 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 23 في المائة إلى 29 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة إلى 280 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 26 في المائة إلى 1056 صفقة. وارتفع سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 559 نقطة، و"سمو" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 88.60 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.17 في المائة، ليغلق عند 30.15 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 0.1 في المائة، ليغلق عند 199.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 16 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 12 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 1.2 مليون ريال.