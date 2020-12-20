"الاتصالات" توقع مذكرات تفاهم مع " أريكسون - نوكيا - هواوي" لتوطين التقنيات

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي؛ بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

وقد مثّل الهيئة في توقيع المذكرات سعادة نائب المحافظ لقطاع الدعم المؤسسي الأستاذ أحمد الجربوع، فيما مثّل الشركات الثلاث (السيد ماتياس جوهانسن الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون، والسيد خالد حسين مدير فرع نوكيا في المملكة العربية السعودية، والسيد هي تاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي)، وذلك بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وأوضحت الهيئة بأن مذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون في المنظمات العالمية لمعايير الاتصالات، وعقد البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي الهيئة، إلى جانب المشاركة في ورش عمل دولية، وتنظيم ندوات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها.

