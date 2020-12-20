نوفاك: نعمل على زيادة دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن العمل مستمر من أجل زيادة دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية.

وبحسب "رويترز" قال وزير الطاقة الروسي السابق في تصريحات نُشرت بالتزامن مع زيارة يقوم بها إلى المملكة: "مازال للطاقة دور رئيسي في التعاون بين بلدينا، مع إمكانية كبيرة لإبتكار تقنيات جديدة لإنتاج النفط وتحسين معدلات استخراجه، واستخدام الذكاء الصناعي والتعاون العلمي."