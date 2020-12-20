الملكية الفكرية تطلق خدمة إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الملكية الفكرية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن البدء في إصدار تراخيص ممارسة الأعمال وتقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة وذلك في جميع مجالات الملكية الفكرية حيث تهدف هذه الخدمة إلى إتاحة نشاط تقديم خدمات الملكية الفكرية للمهتمين والمختصين.

تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية لتنظيم ومتابعة تراخيص وكلاء الملكية الفكرية إضافةً إلى تطوير الكوادر الحالية وتوفير كوادر جديدة مؤهله لممارسة أنشطة وخدمات الملكية الفكرية.

وتساهم المبادرة في تعزيز فرص الاستثمار في هذا النشاط ومتابعة الأنشطة والخدمات المقدمة من الوكلاء ومكاتب المحاماة للمستفيدين لغرض تقديم طلبات الحماية للهيئة وذلك لرفع جودة تلك الطلبات ومساعدة الشركات ومكاتب المحاماة على تقديم خدمات نوعية وفق متطلبات السوق وموازية للممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة قواعد ترخيص مقدمي خدمات الملكية الفكرية والتي تشتمل على 25 مادة لتنظيم أعمال الوكلاء الواردة في أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، حيث تم دراسة أفضل التجارب الدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وبما يلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين داخل وخارج المملكة.

ودعت الملكية الفكرية المهتمين والراغبين في معرفة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص زيارة موقعها الإلكتروني SAIP.GOV.SA أو من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421