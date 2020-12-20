أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم عن مباركته للشعب اليمني الشقيق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذا لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية".
وزير الخارجية: نتطلع أن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم عن مباركته للشعب اليمني الشقيق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
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