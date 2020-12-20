الملك يأمر بترقية 318 عضوا من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية (318) من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وبحسب "واس" حثَّ المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع بهم.