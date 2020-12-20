الأمير خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز الصعوبات بجهود دول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم إنه وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الجار الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.

وأضاف خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "دعماً للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار".

مؤكدا أن تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري جاء بالاستجابة الفاعلة والصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات.

وقال إن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف: "نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال".