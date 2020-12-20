تجنب حلقة الوباء المفرغة في أمريكا «2 من 2»

يسهم هذا القلق الثلاثي - الصحة العامة، والاقتصاد، والسياسات الاقتصادية - في تفاقم إشكالية السلوك المحلي. من المؤكد أن عجز الحكومة الأمريكية عن السيطرة على موجة أخرى من حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19 سيؤدي إلى تراجع ثقة الشعب بشكل أكبر، ويضعف اعتماد المبادئ التوجيهية للسلوكيات الصحية. تؤدي القيود المتزايدة حتما إلى زيادة الضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل على عديد من الأسر، ومن المرجح أن تعمل على تدمير معنويات المستهلكين، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من محرك مهم للنمو. يؤدي التأخير في التحويلات المالية إلى تفاقم المخاطر التي تهدد الاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة في وقت يصعب فيه على الاقتصاد العالمي تحمل الركود الناتج.ليس من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يؤدي هذا المزيج من العوامل إلى تحريك آلية ردود فعل سلبية، حيث إن كل خيبة أمل تقريبا في المجالات الأربعة تجعل المجالات الثلاثة الأخرى أكثر عرضة للإحباط. يسمي خبراء الاقتصاد هذا بالتوازن المتعدد السلبي، ما يعني أن مجموعة واحدة سيئة من النتائج تجعل من المرجح بشدة أن تكون النتائج التالية أسوأ. الخبر السار هو أنه يمكن إيقاف هذه الديناميكية وتحويلها إلى توازن متعدد مناسب.سيتطلب تحقيق ذلك من أمريكا بذل جهود متزامنة في المجالات الأربعة. بداية، تحتاج الولايات المتحدة إلى اختبارات جماعية أفضل لفيروس سارس كوف - 2، وتنفيذ عمليات التعقب في الوقت المناسب، والعزل التام للمصابين بعدوى فيروس كوفيد - 19. تحتاج الدولة أيضا إلى اقتصاد يعمل على بناء ثقة المستهلكين والمستثمرين مع الحد من انفصاله عن الأسواق المالية السطحية القائمة على المضاربة على نحو متزايد.يتمثل العنصر الرئيس الثالث في نهج السياسة الاقتصادية الأكثر توازنا، ويكمل تدابير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها مع تنفيذ خطوات فعالة لمواجهة الضغوط النزولية المتزايدة على ديناميكيات العرض والطلب. يجب أن تشمل هذه التدابير مبادرات لتحديث وتوسيع البنية التحتية، وزيادة تأهيل القوى العاملة، ومكافحة تركيز الشركات غير التنافسية، وتحسين شبكات الأمان، وتعزيز آليات إعادة التوزيع الفعالة الأخرى. أخيرا، يمكن أن يساعد السلوك المحلي الأكثر مسؤولية خصوصا على الالتزام الجدي بممارسة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء أقنعة الوجه في الحد من انتشار مرض كوفيد - 19.بينما نعد الأيام التي تفصلنا عن تبني اللقاحات الفعالة لمكافحة فيروس كوفيد - 19 على نطاق واسع، لا ينبغي لنا تجنب الرحلة الصعبة التي ما زالت في انتظارنا. دون بذل جهود واضحة ومستمرة لتحويل الحلقة المفرغة إلى حلقة حميدة، ستواجه الولايات المتحدة مخاطر مادية وغير ضرورية متمثلة في ارتفاع معدل الوفيات، فضلا عن التعافي الاقتصادي البطيء الجزئي وغير الشامل بشكل كاف.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2020.