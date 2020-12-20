37.3 ألف أسرة استفادت من برنامج "سكني" خلال نوفمبر .. 14 ألفا منها سكنت منازلها

كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 37379 أسرة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينها 14741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.واستعرض التقرير تحديثات البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص البالغة 58 مشروعا توفر أكثر من مائة ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة ضمن 93 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق "سكني"، والمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، التي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 382720 شهادة لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وغيرها، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية الميسرة التي يقدمها تطبيق "سكني" من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 217 مخططا سكنيا توفر 178489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوزه مستهدفاته لهذا العام قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويسعى البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.