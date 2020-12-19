نمو أرباح "نايك" الأمريكية خلال الربع الثاني.. بلغت 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة الملابس والأحذية الأمريكية نايك ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، على أساس سنوي، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقالت نايك في وقت متأخر أمس الجمعة إنها حققت أرباحا بقيمة 1.25 مليار دولار، في الربع الثاني، مقابل 1.12 مليار دولار، في الربع المقابل من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.8 في المئة لتصل إلى 11.24 مليار دولار، مقابل 10.33 مليار دولار في الربع

الثاني من العام الماضي.