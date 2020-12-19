2020 عام السطوة وبسط الهيمنة لعمالقة التكنولوجيا .. "نجمات" لا تقهر

كرست جائحة كوفيد - 19 من خلال تسريع عملية الانتقال الرقمي نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المستخدمين اليوميين، إلا أنها شهدت يقظة لدى الدول حيال سطوتها الكبيرة.

وبحسب "الفرنسية"، كانت هذه الشركات تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة، إلا أنها بسطت هيمنتها الكاملة خلال العام 2020 من خلال اجتماعات عبر منصة "زووم" وعمليات البحث عبر "جوجل" وتبادل الرسائل عبر "واتساب" والأمسيات عبر "نتفليكس". وتعرف هذه الشركات في الولايات بمختصر "جافام" أي "جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل ومايكروسوفت"، وفي الصين بـ"باتكس" أي "بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو".

وتقول جويل توليدانو خبيرة الاقتصاد الأستاذة في جامعة باري-دوفين "إن "نجمات" الرأسمالية الرقمية هذه أعطت الانطباع أنها لا تقهر في عالم كان يبدو فيه كثير من الأمور متينا وصلبا لكنه بات ضعيفا اليوم".

وحققت هذه الشركات خصوصا مكسبا ماليا أكثر منه اقتصاديا خاصة أن "جوجل" تعاني تراجعا كبيرا في سوق الإعلانات وبوكينج.كوم شلل القطاع السياحي.

وفي حين تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس راحت أسعار أسهم هذه الشركات ترتفع منذ كانون الثاني (يناير) الماضي مع 35 في المائة لـ"فيسبوك" و67 في المائة لـ"أمازون" و68 في المائة لـ"أبل". تضاف إلى ذلك منصة زووم التي أسهها مهندس من كالفيورنيا عام 2011 التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 600 في المائة فيما تضاعف سعر سهم "إير بي إن بي" في اليوم الذي طرحت فيها أسهمها في البورصة.

أما التطبيقات الصينية التي كانت لفترة طويلة تقتصر على السوق المحلية، فباتت الآن تنتشر في العالم مثل تيك توك وشيين "ملابس" ولايكي "فيديو".

لم تكتف الجائحة بتعزيز "جافا"، بل إنها أحدثت إدراكا بضرورة تنظيم هذه الشركات المتطورة التي يتواصل توسعها مع شرائها كثيرا من الكيانات الأخرى.

وتقول جويل توليدانو "حتى عام 2017 كنا نعد الميزات التي تحملها هذه الشركات ولا سيما على صعيد الابتكار تتجاوز الأضرار التي تلحقها، لكن الوضع تغير الآن".

وتندد شوشانا زوبوف الأستاذة في هارفارد سكول أوف بيزنيس بـ"رأسمالية المراقبة" التي تستند إلى تحقيق الكسب المادي من البيانات الشخصية. وهي قالت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، "إن مصنع القرن الـ21 الذي استحدثته "جوجل" لا يتمتع بمداخن عالية.. بل يرتكز على الذكاء الاصطناعي، والمنتجات التي تصنعها تعتمد على توقع سلوك بشري تبيعه إلى المعلنين".

إلى جانب تحكمها في الدخول إلى العالم الرقمي، خصوصا وأن محرك البحث جوجل يستحوذ على 93 في المائة من السوق، تحتجز هذه المجموعات شبه الاحتكارية مستخدميها في "بيئة موصدة" على ما تؤكد خبيرة الاقتصاد هذه.

وقد استخلصت المفوضية الأوروبية العبر من انتكاسات الماضي بسبب إجراءات طويلة ومتأخرة وغرامات غير رادعة كثيرا، وهي تعد لبرنامج طموح يحدد قواعد اللعبة ويشمل مواضيع تراوح بين المنافسة والحقد عبر الإنترنت مرورا بشفافية الخوارزميات.

وتكثر الشكاوى القضائية في الولايات المتحدة في حق "جوجل" و"فيسبوك". والأخيرة مستهدفة بشكوى من الهيئة الناظمة للمنافسة و48 ولاية بتهمة استغلال موقع مهيمن. وقد استدعي رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى مرات عدة أمام الكونجرس في إطار المساءلة.

في الصين، تشدد السلطات منذ أشهر عدة الأنظمة المفروضة على محتويات منصات مختلفة. وأعلنت كذلك قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية.

وفسر مراقبون عدة تعليق دخول مجموعة "آنت جروب" للدفع عبر الإنترنت، البورصة في اللحظة الأخيرة بأنه تحذير من الحكومة الصينية تجاه قطاع أصبح نفوذه كبيرا ويحقق إيرادات هائلة.

ويندد المجتمع المدني بشكل متزايد أيضا بسلطة الشركات العملاقة هذه، إلا أن هذا الغضب لم يفض بعد إلى تغيير نموذجها الاقتصادي.

في الولايات المتحدة واجهت "فيسبوك" في تموز (يوليو) مقاطعة من نحو مائة ماركة على خلفية التعبئة في إطار حركة "حياة السود مهمة" من دون أن يلحق ذلك ضررا اقتصاديا بارزا بها. وفي كاليفورنيا ترفض شركتا "أوبر" و"ليفت" لسيارات الأجرة توظيف السائقين بموجب قانون العمل في الولاية، وقد أقنعتا الناخبين بدعمهما خلال استفتاء حاسم أجري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

في فرنسا يتركز الاستياء على "أمازون" المتهمة بالقضاء على المتاجر الصغيرة واستغلال الأجراء والتشجيع على الاستهلاك المفرط من دون مراعاة البيئة، إلا أن الشركة التي يرأسها جيف بيزوس حققت مبيعات قياسية خلال "بلاك فرايدي" هذا العام.

في المقابل يقول جاك كريمير من كلية الاقتصاد في تولوز "إن الاستهداف الإعلاني موجود منذ فترة طويلة، ويرى من الطبيعي أن تستخدم "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" البيانات التي تملكها عن الفرد، لتعرض عليه إعلانات".

وأضاف كريمر الذي وضع تقريرا حول تنظيم القطاع رفعه إلى المفوضية الأوروبية في 2019 "يجب تنظيم كل هذه المنصات، لكن يجب التنبه إلى عدم جعلها كبش محرقة، فهي شركات تتمتع بحس ابتكاري رائع وتدار بشكل ممتاز وتوفر نوعية خدمات عالية".