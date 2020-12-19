واشنطن تتوعد شركات صينية بالقائمة السوداء .. وبكين ترد: قمع عشوائي وابتذال

أعلنت واشنطن اليوم أنها ستضيف عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات، إلى القائمة السوداء في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشديد سياسته تجاه الصين.

وردا على ذلك، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم، أن على الولايات المتحدة اختيار طريق الحوار والتشاور مع الصين بدلا من انتهاج طريق العقوبات الأحادية "غير المقبول" ضد الشركات الصينية.

وبحسب "رويترز"، حث وانج الولايات المتحدة على الكف عن "ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية".

وقال وانج في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية "نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات".

إلى ذلك، أكدت الصين في ختام اجتماع سنوي حول السياسة الاقتصادية في البلاد اليوم في بكين، أن اقتصادها لم يتعاف كليا بعد من تبعات جائحة كوفيد - 19 ووعدت بتوفير دعم مالي لجهود دفع العجلة الاقتصادية، بحسب "الفرنسية".

وسجلت الصين هذا العام أول انكماش في اقتصادها منذ عقود بسبب تبعات الأزمة الصحية التي أدت إلى إغلاق صارم في مدينة ووهان الصناعية، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي ما أدى إلى انهيار في إنتاج المصانع.

وتحسن الاقتصاد الصيني منذ ذلك الحين، إذ نجحت السلطات في احتواء الوباء بشكل كبير. ويرجح أن تكون الصين القوة العظمى العالمية الوحيدة التي تسجل نموا إيجابيا هذا العام.

إلا أن مسؤولين قالوا خلال المؤتمر المركزي للحركة الاقتصادية الذي انعقد هذا الأسبوع برعاية الرئيس الصيني شي جينبيج إن الانتعاش سيكون "غير مستقر وغير متكافئ" وتحدثوا عن سياسة ضريبية تتمحور على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وجاء في إعلان أورده التلفزيون الرسمي في ختام هذه القمة التي استمرت ثلاثة أيام "يجب أن ندرك بوضوح أن ثمة غموضا بشأن تطور الجائحة والبيئة الخارجية وأن أسس الانتعاش الاقتصادي في بلدنا ليست بمتينة بعد".

وستزيد السلطات دعمها المالي للابتكارات التكنولوجية والشركات الصغيرة وللمشاريع المراعية للبيئة العام المقبل على ما جاء في الإعلان.

وقال المسؤولون الصينيون إنهم سيحولون "دون التوسع غير المنظم لرأس المال"، معززين بذلك منحى جديدا مناهضا للاحتكارات.

وأظهرت بكين في الفترة الأخيرة استياء من النفوذ المتعاظم لشركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يؤشر مشروعها لقواعد مكافحة الاحتكار الشهر الماضي إلى نيتها فرض تنظيم أكبر لهذا القطاع في المستقبل.

وتعتزم الصين تعزيز الإصلاحات والانفتاح بطريقة شاملة، وفقا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي اختتم اليوم.

وقال المؤتمر إنه من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يتعين على الدولة إنشاء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى، والسعي إلى انفتاح رفيع المستوى، وإجراء إصلاحات وانفتاح يعزز كل منهما الآخر.

كما ينبغي بذل مزيد من الجهود لتحسين إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنسيق السياسات الكلية الدولية.

ودعا المؤتمر إلى بذل جهود لتحفيز حيوية كيانات السوق، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وبناء سوق موحدة، وإيجاد بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية. كما حث المؤتمر على بذل الجهود لتعزيز التنمية الصحية لسوق المال وتحسين جودة الشركات المدرجة.

وستنظر الصين بإيجابية في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتدريجية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وتولي أهمية لتطبيق المعايير الدولية لحماية الأمن الوطني.

وأضاف الاجتماع الرئيس اليوم "ستبذل جهود لتكثيف الرقابة على مكافحة الاحتكار ومنع التوسع غير المنضبط لرأس المال العام المقبل".

وقال بيان صدر عقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في بكين من الأربعاء إلى الجمعة، إن مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة هما مطلبان متأصلان لتحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتعزيز التنمية عالية الجودة.

وتدعم الدولة مؤسسات المنصات لمواصلة التطوير المبتكر وتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وتدعم التنمية المشتركة للقطاعين العام وغير العام.

كما ذكر الاجتماع أنه سيتم تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بتحديد احتكار المنصات وإدارة جمع البيانات واستخدامها وحماية حقوق ومصالح المستهلكين، مضيفا أنه ينبغي دفع الابتكار المالي تحت إشراف حكيم.

وأوضح الاجتماع أن الصين ستدعم التوظيف وتحسن من نظام التأمين الاجتماعي وهيكل توزيع الدخل وتوسع المجموعة ذات الدخل المتوسط كجزء من جهود زيادة الاستهلاك المحلي.

وذكر أن البلاد سترفع بعض القيود الإدارية المفروضة على المشتريات بطريقة منظمة وتستفيد من إمكانات الاستهلاك في المحافظات ومراكز القرى. وقال إن الصين ستعزز جهودها لتطوير الاقتصاد الرقمي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الجديدة.

ووفقا لبيان الاجتماع، فإنه ينبغي بذل جهود لتعزيز استدامة نمو الاستثمار والسماح له بمواصلة القيام بدور رئيس. وأوضح أن الصين ستسعى إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالبذور والأراضي الزراعية في العام المقبل كجزء من جهودها لضمان الأمن الغذائي.

وذكر أن البلاد ستعزز حماية واستخدام موارد الأصول الوراثية وإنشاء بنوك البذور. وأضاف أن هناك جهودا ستبذل لتحقيق تقدم تكنولوجي لكسر الاختناقات فيما يتعلق بمنشأ البذور.

وستواصل البلاد أيضا منع استخدام الأراضي الصالحة للزراعة في غير الأغراض الزراعية، وزراعة مزيد من الأراضي الزراعية عالية المستوى، وتعزيز منشآت الحفاظ على المياه وحماية التربة السوداء، ودعم توفير الحبوب والمنتجات الزراعية الثانوية المهمة، ومواجهة التلوث في الصناعة الزراعية.