المصانع البريطانية تشهد انخفاضا في الطلبيات خلال ديسمبر

أظهر مسح اليوم أن انخفاض طلبيات المصانع البريطانية تراجعت وتيرته في ديسمبر إذ أُعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع مقياس اتحاد الصناعات البريطاني لدفاتر الطلبيات الشهرية بقطاع الصناعات التحويلية إلى -25 من -40 في نوفمبر، وهي أقوى قراءة في عشرة أشهر.

وقالت آنا ليتش نائبة كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد "توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل في أن أوضاع شركات الصناعات التحويلية ستتحسن في الأشهر المقبلة".

وأضافت "يجب على الحكومة أن تفعل ما تستطيع لدعم الشركات خلال الشتاء بينما يظل الطلب يعتريه الاضطراب بسبب قيود كوفيد".