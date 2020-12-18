ترمب: اعتماد لقاح موديرنا ضد كورونا بأغلبية ساحقة والتوزيع سيبدأ على الفور

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة أن لقاح شركة "موديرنا" ضد فيروس كورونا المستجد "أقر بشكل كاسح" في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس "لقاح موديرنا أقر بشكل كاسح. وسيبدأ توزيعه فورا". وأتت تغريدة الرئيس قبل إعلان الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي ايه) منح الترخيص لهذا اللقاح.

ويتوقع صدور قرار الوكالة الجمعة بعد توصية من لجنة الخبراء مساء الخميس بالترخيص لهذا اللقاح بعد أسبوع على إعطاء الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك.