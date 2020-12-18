الإتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى اتفاق استثماري

ذكر رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية اليوم الجمعة في بكين أن الإتحاد الأوروبي والصين ربما يضعان اللمسات الأخيرة من اتفاق استثماري، كان بعيد المنال سابقا، في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وسيضمن اتفاق الاستثمار بين الإتحاد الأوروبي والصين، الذي تطلب إعداده سبع سنوات، إمكانية أن تتنافس شركات أوروبية في الصين مع شركات محلية، على قدم المساواة. وسيضمن أيضا حرية وصول شركات صينية إلى أسواق أوروبية.

وكان مفاوضون من الجانبين على وشك تحقيق تقدم مفاجئ هذا الأسبوع بعد أن قدمت الصين بعض التنازلات، فيما يتعلق بحرية الوصول إلى قطاعاتها المالية والتصنيعية والعقارية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.

وعلى الجانب الآخر، وافق الإتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على منح الصين حرية الوصول إلى قطاعاته للطاقة المتجددة، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي في بروكسل.

وقال يورج فوتكه، رئيس غرفة التجارة بالإتحاد الأوروبي في الصين، إن "الغرفة التابعة للإتحاد الأوروبي تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل حول الاستثمار بين الإتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة".

وكان زعماء صينيون وأوروبيون قد قالوا سابقا إنهم يأملون في التوصل لاتفاق بحلول أعياد الميلاد "الكريسماس".

وتجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر التسعة الأولى، 516.8 مليار دولار، ليتخطى حجم التجارة للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وهو 501 مليار دولار.