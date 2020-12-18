اليابان: هبوط أسعار المستهلكين بأقصى وتيرة خلال أكثر من 10 سنوات

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في البلاد انخفضت بنسبة 0.9 بالمئة في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 سنوات بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وانخفضت رسوم الإقامة بنسبة 34.4 % عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في يوليو لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد .19- ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 11 يناير.

واستقر مؤشر المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.