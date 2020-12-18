وزير الاتصالات: البنية التحتية الرقمية للمملكة متينة .. جعلتنا في صدارة «العشرين»

تناولت جلسة "الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية" ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021 عديدا من المحاور، المتمثلة في حجم الاستثمار في الخدمات الرقمية ضمن رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية، وأثرها في تجاوز أزمة كورونا، وحجم الأعمال والمنجزات للقطاع الرقمي خلال الأزمات، وكذلك الخدمات الحكومية الرقمية، وحجم الإنجاز خلال العمل عن بعد للقطاعين الخاص والعام، والتركيز على التقنية لقيادة المستقبل.

وشارك في الجلسة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

وأكد وزيرالاتصالات أن نهج المملكة واضح دائما في مواجهة التحديات والأزمات على مدى العصور، مبينا أن عام 2020 أثبت هذا النهج بوضع الإنسان أولا والوطن فوق كل شيء، من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي، متناولا الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بتسعة مليارات ريال، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريال، أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينة اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020.

واستشهد ببعض الأرقام والحقائق حول ذلك، ففي 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولة فيما يتعلق بسرعة وجودة الإنترنت، واليوم المملكة من أفضل عشر دول عالميا في جودة سرعات الإنترنت في الجيل الخامس، إذ أشاد تقرير "أوبن سيجنال" بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.

وقال وزير الاتصالات، "في الأزمات تتجلى الريادة والقيادة، وقد لمسنا من رياديي ورياديات الوطن كل التفاني والإبداع وسط الجائحة، فلهم منا خالص الشكر والثناء، ففي مستقبل المملكة هناك ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وفتح آفاق وأسواق جديدة".

وبين المهندس السواحه، أن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الذي حصل في البنية التحتية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول والشباب، أثمرت في أن تكون المملكة رقم واحد ضمن مجموعة العشرين، متطرقا إلى النجاح الذي حقق في المدفوعات الرقمية والمناقشات حول ذلك التي تمخض عنها 20 شركة من البيئة التجريبية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة لمواصلة أعمالهم في وقت منع التجول.

وعد البنية التحتية الرقمية شريان الحياة للعمل عن بعد، حيث لم تدخر القيادة جهدا في دعم القطاع الرقمي عموما بوصفه عصب الحياة للمستقبل وللوظائف والأسواق، إلى جانب قرار تحرير الطيف الترددي الذي أشاد به الاتحاد الدولي للاتصالات وكانت المملكة النموذج الأول، حيث ارتفعت من 260 ميجا هرتز إلى 1100 ميجا هرتز، وهذا يعد الأكسجين للاتصلات المتنقلة.

وأشار إلى الضغوط على شبكات الإنترنت في مختلف دول العالم، ودخول المملكة بكل اقتدار قائمة أفضل عشر دول بعكس الدول التي كانت متقدمة وخرجت منها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة.

ونوه الوزير السواحه بنجاح المملكة، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في إدارة وتشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأكبر قمة تاريخية "قمة مجموعة العشرين"، معبرا عن شكره للفريق القائم على تشغيل أنظمة الاتصال الذي أظهر نجاحا باهرا في القمة. من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن "سدايا" عاقدة العزم على المضي قدما نحو تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة مبتكرة ومستدامة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال. وبين أن إقرار الميزانية الجديدة يعد خير دليل على مناعة الاقتصاد السعودي، وقدرته الكبيرة على الصمود أمام الأزمات، والتغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهه وستنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، وستسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن استثمار "سدايا" في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحية أسهم في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع تم تطوير منظومة "توكلنا" التي تم تخصيصها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة، حيث تم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال الدكتور الغامدي، "ضمن منظومة توكلنا، أطلقنا تطبيق تباعد، الذي مر بتحد كبير، وحققنا من خلاله المركز الثالث عالميا في استخدام تقنيات جوجل وأبل لاكتشاف المخالطة، وهو التطبيق الوحيد عالميا في استخدام بروتوكولين لاكتشاف المخالطة".

وحول النجاح الكبير الذي حققته المنظومة، أوضح أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق "توكلنا" التعاون مع 17 قطاع حكومي لتوفير أكثر من 30 خدمة تسهل على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم، استفاد منها أكثر من ثمانية ملايين و500 ألف مستخدم، مبينا أن تطبيق "توكلنا" يتيح خاصية إقامة تجمع، والتصريح للتجمع سواء في الملاعب والمباريات أو الأسواق، ويوفر للمستخدمين الحصول على بيانات الشخص وأفراد عائلته الأساسية.

وكشف أن عدد المسجلين في تطبيق تباعد حتى اليوم، بلغ ثلاثة ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من ثلاثة مليارات عملية لاكتشاف المخالطين دون أي تدخل بشري، مؤكدا أن هذا الجهد يقدر للجهات الصحية لإدارة العودة بحذر بكل احترافية.

وأكد أن "سدايا" تقع عليها مهمة جسيمة في تحقيق طموحات المملكة لعصر ما بعد النفط، حيث تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالمملكة إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات، وهي مستمرة في تطوير المشاريع الرقمية ولديها السمات الحيوية، والتأكد من الهوية، والنفاذ الموحد الذي وصل عدد الجهات المستفيدة منه 174 جهة، مبينا أن المواطن الآن لا يحتاج إلى الذهاب إلى هذه الجهات حتى تتحقق من هويته، فمن خلال هذه الأنظمة نستطيع التحقق، وهذا يسهم في رفع جودة الحياة.

وبين الدكتور الغامدي أن "سدايا" وضعت ضمن المستهدفات تأهيل 20 ألف مختص محترف في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من جميع القطاعات الحكومية، وهذا تحد كبير، إلا أن هؤلاء المختصين سيكونون محترفين في هذا المجال النوعي. وقال "راهنا على طاقات الشباب والفتيات ودعمناهم لإنجاز منصة بروق خلال وقت قصير، وعقدت قمة العشرين الاستثنائية في مارس الماضي باستخدام منصة بروق، بعدها بدأت الرحلة واستطعنا منذ ذلك اليوم إلى الآن أن نعقد أكثر من 800 اجتماع مرئي افتراضي من خلال هذه المنصة المتقدمة والآمنة، و أيضا استطعنا عبر منصة بروق أن نعقد قمة العشرين الأخيرة في نوفمبر، وخصصنا لها مركزا للعمليات المشتركة استطاع أن يتصدى لعدد ضخم جدا من الهجمات السيبرانية".

وأوضح أن "سدايا" استطاعت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم إعلانها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية متفائلة بطبيعتها، وهي تقودنا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي وتقوم على ستة محاور رئيسة، ومن خلالها نطمح إلى أن نكون ضمن أفضل 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي".

وفي إطار المنجزات، أوضح أنه "تم إعلان ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وحققنا بجهد العام الماضي المرتبة 22 على مستوى العالم، والأولى عربيا، ونحن مستمرون في هذه الرحلة لنكون من أفضل 15 دولة، ومن أفضل 20 دولة في مجال المنشورات والبحوث العلمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستخداماتها في جميع المجالات الحيوية والأولوية لرؤية 2030".

وعبر الدكتور الغامدي عن تطلع الهيئة إلى "دعم المبتكرين ورواد الأعمال لنكون ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم في مجال البيانات المفتوحة ولدينا طموح اقتصادي بأن نجعل البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو الاقتصاد القائم على المعرفة، أن يكون أيضا اقتصادا بديلا قويا من خلال استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، ما يعادل 75 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إنشاء 300 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول 2030، دون أدنى شك الشركات الناشئة هي نواة الاقتصاد المبني على المعرفة".

وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، قال: "من خلال عدة مبادرات رقمية نفذناها الفترة الماضية من بناء سحابة حكومية باسم ديم، استطعنا من خلالها دمج أكثر من 120 مركز بيانات في عدة جهات حكومية، وفرت بدورها 85 في المائة من صيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى الجهات المستفيدة، وحققنا وفورات تصل إلى مليار ريال سنويا من خلال هذا الدمج، على أن تذهب هذه القيمة إلى ميزانية الدولة لصرفها على مشاريع تنموية أخرى، ونستهدف استكمال هذه الرحلة حتى دمج 190 مركز بيانات بنهاية 2021".

وأفاد بأن الهيئة "أنشأت بنك البيانات الوطني، الذي مكننا خلال الفترة الماضية من دمج أكثر من 110 مجموعات بيانات من أنظمة ضخمة جدا في الدولة ووضعها في بحيرة بيانات متكاملة، ونحن نواصل تجويدها وإتاحتها للجهات الحكومية، وقمنا بالفعل بتوفير هذه البيانات لأكثر من 100 جهة حكومية، ونفذنا أكثر من ثمانية مليارات عملية مشاركة بيانات بين الجهات الحكومية المختلفة". وأشار إلى أن "المرحلة الراهنة هي لإطلاق الطاقة الكامنة لهذه البيانات من خلال منصة للذكاء الاصطناعي، حيث أسميناها منصة استشراف، وهي ترمي إلى إيجاد سيناريوهات استشرافية لإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات وأيضا مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات بناء على بينة، ومن خلال استشراف استطعنا بناء أكثر من 40 سيناريو استشرافيا لقيادات حكومية، وإيجاد فرص ووفورات وإيرادات تتخطى 43 مليار ريال، وهذا يعود أيضا ليضاف إلى ميزانية الدولة للاستفادة منها في مشاريع تنموية أخرى تخدم المواطن والإنسان أولا، وهذا يدعم المشاريع الرقمية التي سنقدمها خلال المرحلة المقبلة".