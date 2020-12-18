محافظ صندوق الاستثمارات: 1.3 تريليون ريال قيمة أصولنا حاليا .. سنرفعها إلى 10 تريليونات في 2030

أكد ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالميا، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال ارتفاعا من 565 مليار ريال في 2015.

وأشار إلى مساعي الصندوق في عام 2030 إلى أن تكون قيمته من سبعة إلى عشرة تريليونات ريال، لافتا إلى أن الصندوق يطمح إلى الاستثمار 80 في المائة محليا.

وبين أن الصندوق أسس أكثر من 30 شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية في كثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور - إحدى أفضل الشركات في الطاقة المتجددة - ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنويا حتى عام 2030، مشيرا إلى أن الصندوق - من خلال جائحة كورونا - نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار ما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمدا على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الاستراتيجي والدولي.

وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة إلى القطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء نحو 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي بشكل عام وفي الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوها بأن صندوق الاستثمارات يعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.

وبين أن استثمارات الصندوق سيكون لها أثر إيجابي في الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، مضيفا "لدينا ألف موظف يبحثون اقتناص الفرص إضافة إلى عملنا الاستثماري"، كما لدينا ست محافظ استثمارية اثنتان منها دوليتان وأربع محلية.