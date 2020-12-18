وزير الاستثمار: واجهنا الجائحة بـ 149 مبادرة تحفيزية .. والمناطق الاقتصادية الخاصة قيد المراجعة النهائية

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المناطق الاقتصادية الخاصة في مراحل المراجعة الأخيرة، كما ستكون لها استثناءات ضريبية، مشيرا إلى أن تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص تزامنا مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال جلسة "استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي" ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، التي ناقشت مستقبل الاستثمارات في المملكة بعد جائحة كورونا، والاستثمار في المملكة ومحفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار في القطاعات الجديدة، وأبرز منجزات الصناديق خلال الجائحة.

كما ناقشت دور الصناديق في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، وممكنات النمو فيما بعد الجائحة، وكذلك تعزيز دور الصناديق في دفع التنمية الاقتصادية فيما بعد الجائحة والصرف على المشاريع الكبرى، ودور الصناديق المستقبلي كمحفز رئيس للاقتصاد والتنمية في المملكة.

وشارك في الجلسة كل من: المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الفالح، إلى أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادا إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار (سابقا) قامت بدور مهم وفاعل خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتسويق الفرص وإصدار التراخيص، منوها بما تقوم به الوزارة حاليا، إذ تقوم بأدوار أكثر شمولية، إضافة إلى ما كانت تقوم به الهيئة؛ وتتمثل هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية.

وأول هذه المحاور أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة "استثمر في السعودية Invest Saudi" ومن خلال تفعيل وجودها الدولي عبر مكاتب في أهم المدن العالمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، فيما يمثل ثاني المحاور بدء الوزارة بالاهتمام في تطوير السياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات بشكل دائم، وتحسينها، والعمل بشراكة لصيقة مع الجهات ذات العلاقة، ومع المستثمر لمعرفة ما يعيق عمله، والتحديات التي يواجهها، خاصة إذا كانت بسبب بعض التشريعات.

وكذلك العمل بمرونة تامة على مراجعة تلك التشريعات لضمان سلاسة أكبر في العملية الاستثمارية، مشيرا إلى ثالث المحاور الرئيسة المتعلقة بقيام الوزارة بالعمل على حوكمة الحوافز، والتأكد من فاعليتها وجاذبيتها للمستثمر، بما في ذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح تنوعا في الممكنات من تشريعات وحوافز لقطاعات محددة، مثل قطاع الصناعة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاقتصاد الرقمي وغيرها، في حين يأتي رابع المحاور الرئيسة من أدوار الوزارة باضطلاعها بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين.

وبين وزير الاستثمار أن كل ما سبق سيجري التعامل معه وفق نهج يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكدا أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاج إليهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي.

وعن تعامل الوزارة مع أزمة كورونا قال المهندس الفالح، "كان هذا العام بالفعل صعبا على العالم أجمع، ليس في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد فقط، بل كان وقع الجائحة ثقيلا جدا على كل تفاصيل الحياة البشرية"، مشيدا بتجربة المملكة خلال هذه الجائحة وعلى جميع المستويات، فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وجهت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، إلى العمل بشكل سريع لاحتواء تداعياتها، ابتداء بصحة وسلامة الإنسان، وانتهاء بتعزيز وحماية الاقتصاد، واستمرارية الأعمال، مرورا بتوفير حزم الدعم والأمن الغذائي وغيرها الكثير.

وأضاف، بل إن الدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة امتد ليشمل الإسهام في دعم السلامة العالمية، وقد تجسد هذا في إجراءات داخلية شملت إيقاف العمرة والزيارة مؤقتا، وتقليص عدد الحجاج إلى أقل رقم شهده التاريخ الحديث، والدعوة إلى عقد قمة طارئة غير اعتيادية لمجموعة العشرين للنظر في وسائل مواجهة الجائحة، والعمل مع دول المجموعة لتقديم كثير من الدعم والمساندة للدول الفقيرة أو النامية الأكثر تضررا من الجائحة".

ونوه في ثنايا حديثه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقـرا، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، وبادرت أيضا خلال قيادتها لمجموعة G20 بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، إذ دعمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع.

وذلك إلى جانب آخر ذي أهمية كبيرة فقد تعاملت المملكة بشكل استباقي وسريع لتخفيف أثر الجائحة، حيث تزامن مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص، وتجاوزت مخصصات تلك المبادرات 218 مليار ريال، فيما وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي 47 مليار ريال. وحول جهود وزارة الاستثمار في هذه الأزمة أوضح المهندس الفالح أنها تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، وذلك منذ الأيام الأولى لبدء تطبيق منع التجول، فقد أسست الوزارة مركز الاستجابة لأزمة كورونا، وعمل المركز بطاقته القصوى على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، لضمان احتواء تداعيات الأزمة وتقليص آثارها السلبية في المستثمرين إلى أقل قدر ممكن.

كما عمل المركز على تسهيل الأعمال، وتيسير تواصل المستثمرين مع الجهات المعنية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوجت هذه الجهود بإشادة "الأونكتاد" في تقرير الاستثمار العالمي 2020 في مركز الاستجابة لأزمة كورونا كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة في القطاع الخاص.

وأكد أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الصعد - الذي وصفه بالتعامل الحازم والمرن في الوقت نفسه - أثمر عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضا عند مقارنته بكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2020 ارتفاعا بلغت نسبته 8 في المائة قياسا على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أصدرت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.

وعن تعامل الوزارة في مرحلة ما بعد الجائحة، أشار وزير الاستثمار إلى توقعات "الأونكتاد" التي طرحت احتمالية أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفاضا يقدر بـ30 إلى 40 في المائة عالميا، وقد تحقق هذا الانخفاض بالفعل، حيث بلغ 50 في المائة في النصف الأول. من جانبه أوضح محمد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ عامين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة ولي العهد، مشيرا إلى أنه في السابق كان لديهم كثير من الصناديق بعضها عمره 50 عاما عملت لعقود طويلة، كما استحدث أخيرا بعض الصناديق مثل صندوق التنمية السياحي وبنك الاستيراد والتصدير، وهذه تعمل تحت مظلة صندوق التنمية الوطني بأهداف استراتيجية تخدم التنمية وتخدم الإيرادات غير النفطية، مثل الوظائف ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منوها بأن الصناديق كانت تعمل سابقا بشكل منفصل وحاليا تعمل تحت مظلة واحدة بشفافية ومصداقية عالية فيما يخدم القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأبان أن الصندوق يهدف إلى استراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر، مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينا أن صندوق التنمية الوطني لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريبا 22 مليار ريال في هذه الأزمة.

وتوقع أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات، مفيدا بأن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بنحو 87 مليار ريال ويدعم كامل الاقتصاد بنحو 120 مليار ريال، منوها بأهمية أثر هذه الأموال في الأهداف الاستراتيجية التي يطمح الصندوق للوصول إليها.