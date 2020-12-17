أمريكا تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا في رقم قياسي

قفزت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي يومي بلغ 3580 وفاة وارتفعت حالات دخول المستشفى لليوم التاسع عشر على التوالي يوم الأربعاء، مما يزيد من المخاطر بينما تبحث الجهات التنظيمية ما إذا كانت ستوافق على لقاح ثان لكوفيد-19.

وسجلت السلطات الصحية 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقا لإحصاء رويترز.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا 307767 وفاة. وهي أيضا أكثرها إصابة بالفيروس، برصدها ما يقرب من 17 مليون حالة في المجمل، وذلك في ظل مقاومة الكثير من الأمريكيين وإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أوامر البقاء في المنزل ووضع الكمامات التي أثبتت فعاليتها في السيطرة على انتشار المرض.

ومن المتوقع أن تصادق لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح شركة مودرنا اليوم، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد اللجنة نفسها لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

وسمحت الإدارة باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ يوم الجمعة الماضي، مما فتح الباب أمام برنامج تطعيم ضخم بدأ يوم الاثنين.