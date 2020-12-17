آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم اليوم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة وفقا للفرنسية:



- إصابة الرئيس الفرنسي بكوفيد-19

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن نتيجة فحص كوفيد-19 أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت إيجابيا الخميس وسيدخل في حجر لسبعة أيام على غرار رئيس وزرائه جان كاستيكس رغم أن فحصه جاء سلبيا، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيرون الذي خالط ماكرون.

ومن بين مخالطي الرئيس الفرنسي رؤساء الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبرتغالي أنطونيو كوستا والبلجيكي ألكسندر كرو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وقد دخلوا في حجر.



- انطلاق التلقيح في أوروبا في 27 ديسمبر

ينطلق التلقيح ضد كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 27 ديسمبر، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على تويتر.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت أنها ستتخذ قرارا حول ترخيص استعمال لقاح "فايزر - بايونتيك" في 21 ديسمبر، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سابقاً.

وقالت المفوضية الأوروبية أنها بدات محادثات مع شركة نوفافاكس الأميركية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح تعده ضد كوفيد-19. وبعد التوقيع عليه سيكون الاتفاق السابق من نوعه وسيكون إجمالي ما ستشريه أوروبا ملياري جرعة من اللقاحات المختلفة.

- حصيلة إصابات قياسية في ألمانيا

سجلت ألمانيا عدد إصابات قياسياً بكوفيد-19 خلال 24 ساعة تجاوز 30 ألف إصابة لأول مرة منذ ظهور الفيروس، وفق معطيات أعلنها معهد روبرت كوخ.



- تشديد التدابير في جنوب انكلترا

أعلن وزير الصحة مات هانكوك الخميس أن ثماني مناطق في شرق وجنوب شرق إنكلترا ستخضع لأشد القيود المحلية صرامة لمكافحة كوفيد-19 ابتداء من السبت. ويعيش في هذه المناطق أكثر من ثلثي سكان إنكلترا، الخاضعة لتدابير العزل منذ نوفمبر. وعلى هذا الأساس ستغلق كافة المطاعم والحانات أمام الزبائن فيما ستبقى المدارس مفتوحة.

- السويد تواجه صعوبات أمام موجة ثانية من الوباء

على الرغم من تشدد السلطات مؤخرًا، تواجه السويد التي تتبع استراتيجية غير نمطية ضد فيروس كورونا المستجد من جديد صعوبة كبيرة أمام موجة ثانية من الوباء ظنت أنها ستتجنبها. وقال لارس فولك المسؤول عن قسم العناية المركزة في مستشفى كارولنسكا في ستوكهولم إن الوضع "أسوأ بمرتين" مما كان متوقعاً.

وتواجه خدمات الإنعاش ضغوطاً فيما تواجه جميع المراكز الصحية في ستوكهولم نقصاً في العاملين المؤهلين، وارتفع معدل الوفيات عشر مرات أعلى من جيرانها.

- إغراق في مستشفيات طوكيو

قالت السلطات الصحية المحلية في طوكيو إن مستشفيات المدينة تواجه صعوبات في تأمين الرعاية الصحية الروتينية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل العاصمة اليابانية حصيلة قياسية من 822 إصابة جديدة الخميس.

- إجازة أمريكية منتظرة للقاح موديرنا - عقب أسبوع من إصدارها توصية بإجازة استعمال لقاح أول ضد كوفيد-19، تعاود لجنة خبراء أميركيين الاجتماع الخميس لتقييم اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية، ويتوقع البدء في استعماله من الأسبوع المقبل.



- السعودية تبدأ حملة تلقيح

أطلقت السعودية الخميس حملة تلقيح واسعة ضد كوفيد-19، وكان وزير الصحة من بين أول متلقي جرعة من لقاح "فايزر - بايونتيك" أمام كاميرات الإعلام.



- نحو 1,65 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و649 ألفا و927 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 74 مليونا و195 ألفاً و340 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 47 مليونا و580 ألف شخص على الأقل حتى اليوم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي الولايات المتحدة (3784) والبرازيل (936) وألمانيا(698).



- بوتين سيتلقى اللقاح الروسي ما إن يصبح ذلك ممكنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (68 عاما) الخميس أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ ما إن يصبح ذلك ممكناً لفئته العمرية، مشيداً بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي اعتبر أنه "جيد وآمن".



- إرجاء بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أجلت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من 18 يناير إلى 8 فبراير بعد إقرار حجر بأسبوعين للمشاركين في البطولة.

والوضع الوبائي تحت السيطرة في الجزيرة، ومن المنتظر حضور جمهور في المنصات.