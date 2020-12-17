18 ألف عميل ضحايا محتملين لهجمة إلكترونية متطورة

أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرا طارئا بشأن ما يبدو أنه إحدى أكثر حملات التجسس الإلكتروني تطورا في الأعوام الأخيرة.تمكن المتسللون الذين يعملون لمصلحة إحدى الدول من التسلل إلى البرامج التي تستخدمها الوكالات الحكومية الرئيسة وأكبر الشركات في العالم تماما في الوقت الذي دخل فيه الغرب طور الإغلاق في وقت سابق من هذا العام.إليكم كل ما نعرفه حتى الآن.ماذا حدث؟تعتمد مئات الآلاف من المؤسسات حول العالم على برنامج يسمى "أوريون" Orion لإدارة شبكات تكنولوجيا المعلومات التابعة لها.يوصف البرنامج، وهو من إنتاج شركة سولار ويندز SolarWinds لتكنولوجيا المعلومات، بأنه "لوح زجاجي واحد" يمكنه مراقبة كل شيء في نظام معين.تمكن المتسللون من إدخال تعليمات برمجية ضارة في تحديثات البرامج التي توفرها سولار ويندز لعملائها، سمحت لهم بعد ذلك بفتح باب خلفي يتيح لهم بالتجسس على أهدافهم متى شاؤوا.قالت سولار ويندز إن هناك تحديثات صدرت بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) من هذا العام، ما يزيد من احتمال وجود المتسللين داخل بعض الأنظمة لمدة تصل إلى تسعة أشهر.لم يكن الهجوم مرتبطا بانقطاع خدمات جوجل لمدة ساعة، الإثنين.من الذي تعرض للاختراق؟من المحتمل أن يكون نطاق الهجوم ضخما. قالت شركة سولار ويندز على موقعها الإلكتروني إن لديها 275 ألف عميل حول العالم.لكن الشركة ذكرت الإثنين، أنها تعتقد أن أقل من 18 ألفا من عملائها قاموا بتنزيل التحديثات المخترقة.شركة فاير آي FireEye، وهي شركة للأمن السيبراني كشفت الأسبوع الماضي أنها كانت ضحية لحملة القرصنة، مبينة أنها عثرت على ضحايا آخرين في "كيانات حكومية وشركات استشارات وتكنولوجيا واتصالات وشركات استخراج" في جميع أنحاء العالم.لم تكشف أي من الشركات الكبرى عن تعرضها للاختراق.في الولايات المتحدة، قالت وزارة التجارة إن أحد مكاتبها تم اختراقه. ووردت تقارير أيضا عن استهداف وزارة الخزانة لكنها رفضت التعليق.وكالات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تعلق حتى الآن على مدى انكشافها.ما سولار ويندز؟ وماذا تفعل؟سولار ويندز هي شركة تكنولوجيا عمرها 20 عاما مقرها في أوستن، تكساس، مع إيرادات من المتوقع أن تتجاوز مليار دولار هذا العام.وفقا لموقعها على الويب، يشمل عملاء سولار ويندز كلا من مايكروسوفت وماكدونالدز ولوكهيد مارتن وياهو، إضافة إلى كثير من الإدارات الحكومية والعسكرية في الولايات المتحدة وخارجها.ومن بين عملائها بعض أكثر أهداف المخابرات الأمريكية حساسية: جميع الفروع الخمسة للجيش الأمريكي. البنتاجون، ووزارة الخارجية، ووكالة الأمن القومي، ووزارة العدل، ومكتب رئيس الولايات المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.هبطت أسهم سولار ويندز 15 في المائة في التعاملات المبكرة الإثنين، بعد ظهور أنباء الاختراق.من هم المتسللون وعم كانوا يبحثون؟سارع خبراء أمنيون غربيون إلى توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لذلك.قالت فاير آي: "الحملة هي عمل لجهة ذات مهارات عالية وقد أجريت العملية بأمن تشغيلي كبير".قال شخص مطلع على التحقيق إن مصادر أمنية أمريكية تعتقد أن جهاز المخابرات الروسي الخارجي SVR كان وراء الاختراق.قال روبرت هانيجان، المدير العام السابق لوكالة استخبارات الإشارات البريطانية GCHQ، بينما لا يزال من السابق لأوانه معرفة من المسؤول، إلا أن للوكالات الروسية تاريخا في استخدام تحديثات البرامج لتوجيه الهجمات، كما فعل هؤلاء المهاجمون عبر أوريون. كانت هذه هي الطريقة التي قامت بها وحدة إلكترونية يديرها جهاز المخابرات العسكرية الروسية GRU بزرع فيروس NotPetya في برنامج المحاسبة الأوكراني في 2017.أشار مسؤولون إلى أن الهجوم يحمل كل السمات المميزة لعملية تجسس مصممة لاستهداف مؤسسات الحكومة المركزية والدفاع والجيش والاستخبارات.تنفي روسيا أي تورط لها، ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات بأنها "لا أساس لها".ما الشيء الذي ما زلنا لا نعرفه؟أحد الأسئلة الرئيسة، وفقا لمسؤولي الأمن الغربيين، هو كيف تمكن المتسللون من اختراق سولار ويندز؟تشمل الاحتمالات وجود شخص مطلع في الشركة ساعد المتسللين على الوصول إلى عملائها، أو نقاط ضعف في الأمن السيبراني ما يعني أنه يمكن استهداف أنظمتها عن بعد.السؤال الآخر هو كم عدد الحكومات والشركات التي ربما تعرضت للخطر؟الجهات التي تستخدم برنامج أوريون تخاطر بإمكانية أن تكون عرضة لأن يتم الوصول إليها مباشرة، لكن خبراء الأمن السيبراني يشيرون إلى أن المنظمات التي تتشارك البيانات مع جهات أخرى يمكن أن تكون قد تعرضت للخطر أيضا. هذا يعني أن التداعيات المحتملة يمكن أن تتجاوز قاعدة زبائن أوريون الأصلية.