كوفيد يدفع عملاء البنوك الأمريكية عنوة إلى العصر الرقمي

قررت البنوك الكبرى في أمريكا عدم ترك أزمة جيدة تذهب سدى. خلال الوباء استفادت من رغبة عملائها المتزايدة في استخدام الخدمات المالية الرقمية.بالنسبة لدولة توجد فيها مراكز تكنولوجية عالمية مثل وادي السيليكون وأوستن في تكساس، كانت البنوك الأمريكية، حتى مطلع العام الحالي، تقدم خدمات مالية قديمة بشكل محير.كانت الشيكات شائعة ويتم إيداعها في الغالب في فروع البنوك. غالبا ما تتطلب مدفوعات البطاقات توقيع العميل، وكانت تكنولوجيا "انقر وانطلق" مثل أبل باي غير معتادة، ولا سيما عند مقارنتها بمستويات الاستخدام لخدمات مماثلة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.ظلت فروع البنوك مفتوحة ومستخدمة بشكل جيد، مع 30 منها لكل 100 ألف شخص مقابل 16 في السويد و11 في ألمانيا، وفقا لبيانات البنك الدولي في 2019 - لا يشمل ذلك العديد من مكاتب الوساطة التي يتردد عليها الأمريكيون لخدمات إدارة الثروات الروتينية.ثم حلت جائحة كوفيد - 19. كانت البنوك قد أغلقت فروعها بحلول منتصف آذار (مارس)، ولم يترك للعملاء خيارا سوى استخدام التكنولوجيا إذا أرادوا إتمام المعاملات.بحلول أيار (مايو) كان أكثر من 45 في المائة من الأمريكيين قد غيروا الطريقة التي يتعاملون بها مع بنوكهم، وفقا لمسح شمل ألف شخص أجرته شركة أف آي إس FIS الاستشارية.تقول ماري ماك، التي تدير الخدمات المصرفية للمستهلكين والشركات الصغيرة في ويلز فارجو، إن الوباء أدى إلى زيادة بنسبة 35 في المائة في عدد الشيكات المودعة رقميا، وزيادة بنسبة تتجاوز 50 في المائة في المعاملات البنكية عبر الإنترنت، كما أدى إلى زيادة كبيرة في الدخول إلى الحسابات عن طريق الهاتف المحمول من قبل عملاء كانوا متمسكين بزيارة الفروع ومراكز الاتصال.ويلز فارجو، ثالث أكبر بنك في أمريكا من حيث الأصول، طور هذا التوجه من خلال ابتكارات تمت سريعا، مثل زيادة قيمة الشيكات التي يمكن إيداعها عبر الأجهزة المحمولة، وزيادة حد السحب في أجهزة الصراف الآلي، حتى يتمكن الناس من إجراء المزيد من المعاملات من دون اللجؤ إلى الفروع. ويستمر هذا الجهد حتى بعد إعادة فتح 85 في المائة من فروع ويلز فارجو (العديد منها بطاقة محدودة).عندما يزور العملاء الفروع، يتصل بهم البنك ليخبرهم ما إذا كان بإمكانهم إكمال معاملاتهم عبر الإنترنت، ما يوفر على أنفسهم رحلة. تقول ماك: "إنهم مرتبطون بذلك"، وتعتقد أن التغييرات في سلوك العملاء ستستمر لأن "هذا الشيء يستمر لفترة طويلة". تضيف: "يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع لشخص ما لتطوير روتين تمرين جديد. لقد مرت ثمانية أشهر على هذا الوباء".سيكون مثل هذا التغيير السلوكي خبرا سارا لبنك ويلز فارجو الذي وعد المستثمرين بتخفيض التكاليف عشرة مليارات دولار. يمكن أن يخدم العملاء بتكلفة أقل من خلال القنوات الرقمية - تتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك بالفعل تخفيضات كبيرة في أكبر شبكة فروع مصرفية في أمريكا.تقول ماك عن استراتيجية فرعها المستقبلية: "سنوجه ما يخبرنا به عملاؤنا. إذا كان ما يخبروننا به هو أننا لن نستخدم الفروع بعد الآن لأننا شعرنا بالراحة حقا مع الأدوات الرقمية الرائعة، فسنستجيب وفقا لذلك".شهد بانك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة، مثل هذا التوجه أيضا. ما يقارب 40 في المائة من إيداعات الشيكات في البنك تتم الآن عبر الإنترنت، وكذلك نحو 50 في المائة من مبيعات هذا العام – تقريبا ضعف مبيعات البنك الرقمية في 2019 التي بلغت 27 في المائة.في قروض الرهن العقاري، وهي نشاط يستلزم الكثير من المعاملات الورقية تقليديا، شكلت المبيعات الرقمية 60 في المائة من النشاط في 2020. تتعامل إيريكا، روبوت الدردشة التابع للبنك، مع 400 ألف من تفاعلات العملاء يوميا - ضعف ما كان عليه العدد قبل عام.يقول ديفيد تيري، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في بانك أوف أمريكا: "لا نتوقع، عندما يعود العالم ليكون طبيعيا أكثر، أن يتراجع تبني الرقمية". حتى مع إعادة فتح الفروع، يختبر البنك خدمات جديدة، مثل الاستشارات بالفيديو مع العملاء.يعمل بنك تروست، وهو بنك تم تشكيله من خلال اندماج المقرضين المحليين بي بي آند تي وصن ترست في 2019، على طرح تكنولوجيا جديدة، جزئيا لتخفيف الضغط الذي تعرض له عملاؤه خلال الوباء.يقول دان ماسي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في البنك، إنه أنشأ "مساعدة افتراضية للمساعدة على الدفع"، ما يسمح للعملاء بإرسال طلبات السماح بتأجيل السداد عبر الإنترنت وتلقي إجابات عن الأسئلة الشائعة من روبوت الدردشة.يضيف: "لقد أحدثت هذه الحلول تأثيرا حقيقيا"، موضحا كيف تمكنوا من التعامل مع طلبات أكثر بنسبة 50 في المائة في إحدى المراحل، وفي الوقت نفسه تقليص حجم الاتصال بمراكز الاستعلامات الخاصة بالبنك إلى النصف، وتقليل متوسط أوقات تعليق المتصلين بنسبة 60 في المائة تقريبا.آندي سابرستين، رئيس إدارة الثروات في مورجان ستانلي، يقول من جانب آخر، إنه شهد تحسينات كبيرة في الكفاءة مع تحول العملاء إلى الأدوات الرقمية.قبل الوباء، كان العملاء يأتون إلى وسطاء مورجان ستانلي في كل شيء، بدءا من المراجعات السنوية للمحفظة وحتى الاطلاع على المستندات المالية. في عصر الوباء، تم إجراء الكثير من هذه الأنشطة عبر زووم.يقول سابرستين: "بمجرد أن تعود الأمور إلى طبيعتها، بالطبع سيعود المستشارون للاجتماع مع العملاء شخصيا (لبعض الأشياء). لكن إذا كنت ترغب في مراجعة مستند أو تحليل، يمكنك القيام بذلك عبر مكالمة زووم".يضيف: "ليس هناك شك" في أن التبني الرقمي جاء ليبقى. "بمجرد تجربة شيء ما رقميا، ستدرك أنه أسهل بكثير. وستواصل استخدامه".