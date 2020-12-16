التحوط ضد مخاطر التضخم قضية الساعة

مع تزايد التفاؤل بشأن طرح لقاحات كوفيد - 19، وقعت الأسواق المالية في قبضة تداولات "التوسع في مستوى الناتج" عالميا، ما يعني نموا أسرع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وأرباح الشركات.يتدافع المتنبئون الاقتصاديون منذ منتصف العام لتحسين توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمجرد السيطرة على الموجات الحالية من الفيروس.من المتوقع أن يظل التضخم أقل كثيرا من أهداف البنوك المركزية للعامين المقبلين. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع والزيادات الهائلة في الدين العام والميزانية العمومية للبنك المركزي تجعل كثيرا من المستثمرين يفكرون بجدية حول كيفية حماية محافظهم من مخاطر التضخم.تقول مذكرة حديثة من الاقتصاديين في شركة فولكروم إن هذه ليست مهمة سهلة – فكيف يمكن إنجازها؟قد يبدو تحول المحافظ من السندات التقليدية إلى الأسهم مناسبا، لأن الأسهم قد تستفيد من زيادة العنصر التضخمي في أرباح الشركات.ينبغي أن ينجح ذلك على المدى الطويل جدا، لكن يجب قياس الفترة الزمنية على مدى أعوام. على مدى فترات أقصر – وهو أمر مهم للغاية لكثير من المستثمرين – غالبا ما يكون التضخم غير المتوقع سيئا للأسهم لأنه يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية والركود في المستقبل.أظهر بيتر أوبنهايمر، من بنك جولدمان ساكس، أن الارتفاع غير المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة فوق 2-3 في المائة يضر عادة بالأسهم، ما يلغي قيمتها كتحوط من التضخم عندما تكون الحاجة إليها أكبر ما يمكن. الشيء نفسه يمكن أن ينطبق على بعض الأصول الأخرى، مثل العقارات.خلال صدمة التضخم الكبيرة في السبعينيات، عانت الأسهم والسندات العالمية جنبا إلى جنب. المحافظ الأمريكية القياسية، التي تمتلك 60 في المائة من الأسهم و40 في المائة من السندات التقليدية، أنتجت عوائد حقيقية تقل عن 1.5 في المائة في العام خلال العقد بأكمله. في الأعوام الثلاثة الأولى من صدمة التضخم في الفترة من 1971 إلى 1974 خسر المستثمرون 10.5 في المائة سنويا بالقيمة الحقيقية في هذه المحافظ.يبدو أن تكرار مثل هذه الأحداث الكارثية أمر غير محتمل، لكن هذا الخطر غير المحتمل هو ما تحتاج حماية المحافظ إلى التعامل معه.تم تقديم السندات الحكومية المحمية من التضخم، Tips، في 1981 في المملكة المتحدة، و1997 في الولايات المتحدة، لهذا الغرض على وجه التحديد. إذا تم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فإنها توفر عائدا مساويا لعائد السندات الحقيقي الحالي، إضافة إلى معدل التضخم الفعلي. فهي خالية من مخاطر التخلف عن السداد، حتى في حالة التضخم المفرط، لذا فهي تحوط جيد طويل الأجل ضد موجة تضخمية كبيرة.لكن تنبه المستثمرون منذ فترة إلى هذه المزايا، لذلك كانت العوائد الحقيقية على هذه السندات مدفوعة نحو المنطقة السلبية بشكل كبير للغاية. تقدم السندات المرتبطة بالمؤشر لأجل عشرة أعوام الآن عوائد حقيقية تبلغ سالب 0.9 في المائة في الولايات المتحدة، وسالب 2.9 في المائة في المملكة المتحدة – وهذا قسط تأمين ضخم لمن يريد أن يدفعه.علاوة على ذلك، في حين أن السندات الحكومية المحمية من التضخم توفر حماية ممتازة ضد التضخم المرتفع للغاية على المدى الطويل، إلا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية على مدى فترات أقصر من وقت الاستحقاق لأن العائدات الحقيقية يمكن أن تتغير بشكل حاد. ارتفاع نقطة مئوية واحدة في العائد الحقيقي على السندات لأجل عشرة أعوام من المستويات المنخفضة للغاية اليوم من شأنه أن يقلل من القيمة السوقية نحو 10 في المائة، ويفرض خسارة في تقييم السندات بحسب القيمة السوقية لحامليها الحاليين.لذلك ينبغي للمستثمرين النظر في تحوطات أخرى. تزامنت الفترات المفاجئة من ارتفاع التضخم، حتى خارج السبعينيات، كثيرا مع ارتفاع أسعار النفط.من المحتمل أن يؤدي التعرض المباشر لمجمع الطاقة، مثلا من خلال عقود النفط الآجلة أو الصناديق المتداولة في البورصة، إلى تحقيق عوائد عالية في مثل هذه الأوقات. قد تكون للذهب مزايا مماثلة، على الرغم من تلاشي العلاقات الفصلية مع التضخم منذ السبعينيات.ربما يكون الخيار الآخر هو أذون الخزانة قصيرة الأجل، أو السندات ذات السعر العائم. قد يبدو هذا غير بدهي، لأن قيمة الأصول شبه النقدية ستتآكل بسرعة بسبب التضخم إذا ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة. لكن من المرجح في الواقع أن ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد في ظل ظروف صدمة تضخم حادة، لأن البنوك المركزية ملزمة بأهداف التضخم الخاصة بها لتشديد السياسة النقدية.غالبا ما تشير قواعد السياسة النقدية التقليدية، مثل قاعدة تايلور، إلى أنه ينبغي زيادة أسعار الفائدة الاسمية نحو 50 في المائة أكثر من ارتفاع التضخم، لذلك يجب أن يرتفع العائد الحقيقي على الأدوات السائلة التي تحمل فائدة بسرعة كبيرة إذا تجاوز التضخم 3 في المائة.باختصار، من المرجح أن يؤدي الجمع بين السندات الحكومية المحمية من التضخم المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والأصول المتعلقة بالسلع، وأذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى توفير حماية معقولة ضد صدمات التضخم.لكن هذه التحوطات تحتاج إلى أن تدار بفعالية، لأن أداءها سيتأثر بالخصائص المحددة لأي صدمة تضخم. علاوة على ذلك، تحوطات التضخم – مثل أي شكل آخر من أشكال أقساط التأمين – مكلفة، ما يقلل من عوائد الأصول عندما يظل التضخم تحت السيطرة.الحد من مخاطر الذيل التضخمي بالتأكيد ليس وجبة غداء مجانية.رئيس مجلس إدارة شركة فولكروم لإدارة الأصول