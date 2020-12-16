1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات

سجلت الإمارات الأربعاء 1,278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنها أجرت "144,174 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية" أدى للكشف عن الإصابات، ليصبح مجموع الإصابات المسجلة 188,545 حالة.

وتم تسجيل أربع حالات وفاة، بحسب الوزارة ليصبح مجموع الوفيات 626، بحسب "الفرنسية".

وباشرت الإمارات هذا الأسبوع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي.