"وفا للتأمين": بدء سداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) اليوم استلام صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ الإثنين 23-03-1441هـ الموافق 09-11-2020م.

وبناء على ذلك تم البدء بسداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق، بتاريخ 27-12-2020م، وذلك بالتنسيق مع أمين اعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض الأستاذ وليد سبحي.

علماً بأنه حسب مقترح إعادة التنظيم المالي، فإن عملية سداد الدائنين تبدأ بعد عملية رفع رأس المال، ولكن تم البدء في السداد نتيجة للجهود الملموسة التي حققها مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه في 19 يناير 2020م وجهود الإدارة التنفيذية للشركة وجميع موظفيها بلا استثناء، من تحصيل ديون ومبالغ مالية لصالح الشركة مما دعم الموقف المالي الحالي وأتاح سداد الدفعة الأولى في وقتها.

ويؤكد المجلس التزامه بجميع ماجاء في مقترح اعادة التنظيم المالي ويسخر جميع موارده وطاقاته لتحقيق الهدف المنشود وتسديد جميع مطالبات الدائنين ورفع رأس مال الشركة والنهوض بها وعودة نشاطها.

ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي، وسوف يتم الإفصاح عن الأثر إن وجد في حينه .

يذكر أن الشركة خاضعة حالياً لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي.